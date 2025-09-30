Ο Νίκος Κοκλώνης τοποθετήθηκε για την υπόθεση πλαστών τιμολογίων, στην οποία φέρεται να υπάρχει εμπλοκή του ονόματός του.

«Δεν έχω καμία σχέση με το κύκλωμα», είπε ξεκάθαρα ο γνωστός παραγωγός. Όπως αναφέρει ο ίδιος υπογράμμισε πως η εταιρεία του και ο ίδιος είναι καθαροί και έχουν υποβληθεί σε εξονυχιστικούς ελέγχους από τις αρμόδιες φορολογικές Αρχές.

«Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή», ανέφερε στο ontime24.

Αναφερόμενος ειδικά στη σύνδεσή του με τον Ηλία Ηλιάδη, ο Κοκλώνης ξεκαθάρισε ότι η μόνη σχέση με τον Πρόεδρο ΠΑΕ αφορά μια εταιρεία που είχε αναλάβει εργασίες κατασκευών για τα στούντιο όπου γυρίστηκαν τα προγράμματα Fame Story και TV Queen. «Ήταν απλώς κατασκευές – τοίχοι, καλώδια – που είναι ακόμα εκεί στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας», εξήγησε, τονίζοντας πως τίποτα άλλο δεν συνδέει τον ίδιο ή τις εταιρείες του με το κύκλωμα.

Ο Νίκος Κοκλώνης απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή και ζητάει να γίνει κατανοητό ότι ούτε προσωπικά ούτε επαγγελματικά έχει σχέση με τις παράνομες δραστηριότητες που ερευνούν οι αρχές. Η θέση του είναι ξεκάθαρη: η υπόθεση αυτή δεν αφορά κανέναν από τον κύκλο του και δεν υπάρχει καμία αθέμιτη συμμετοχή εκ μέρους του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η οργάνωση δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και λογιστές.

Ήδη έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης είναι ένας 52χρονος, πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας στη δυτική Αττική και υποψήφιος δήμαρχος. Έχει συλληφθεί ακόμα ένα συγγενικό του πρόσωπο.