Η θεία του Βασίλη Μπισμπίκη μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» για το τροχαίο του ηθοποιού στη Φιλοθέη, όπου προκάλεσε φθορές σε αρκετά οχήματα.

«Περιστατικά τέτοια συμβαίνουν συχνά. Τώρα έτυχε να είναι ο Βασίλης και παραγίνεται το θέμα. Άνθρωπος είναι και αυτός, όπως είμαστε όλοι. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί και ευαίσθητο. Είναι κρίμα και ντροπή, γιατί κι αυτός έχει ένα παιδί», ανέφερε η θεία του ηθοποιού.

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Παρασκευής ο Βασίλης Μπισμπίκης διασκέδαζε σε κρητικό γλέντι, ενώ το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, εμφανίστηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.