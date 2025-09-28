Ένα απίστευτο περιστατικό αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας έγινε στην Ξάνθη, όταν αστυνομικός απήγαγε, ξυλοκόπησε και εγκατέλειψε 40χρονο πολίτη.

Ο αστυνομικός συνελήφθη χθες Σάββατο 27/9/2025 για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, παράνομης κατακράτησης και της σωματικής βλάβης.

«O πελάτης μου είναι μόνιμος κάτοικος Γερμανίας έχει διπλή υπηκοότητα, τη γερμανική και την ελληνική, δεν γνωρίζει ελληνικά. Έκανε τα ψώνια του στο γυρισμό ενώ περπατούσε στο πεζοδρόμιο σταματάει ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο κατεβαίνει ένα άτομο το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι αστυνομικός, χωρίς να του ζητήσει στοιχεία ταυτότητας, τον ξυλοκοπεί, του βάζει χειροπέδες και τον βάζει μέσα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου», δήλωσε ο Αδναν Πετσενίκ, δικηγόρος του θύματος.

Όπως κατήγγειλε ο 40χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα τέλη Αυγούστου για να επισκεφθεί τους γονείς του. Χθες το πρωί, κι ενώ γυρνούσε από σούπερ μάρκετ, στο κεντρικό δρόμο της επαρχιακής οδού Κομοτηνής – Ξάνθης, ξεκίνησε ο εφιάλτης.

«Δεν μπορούσε να συνεννοηθεί γιατί δεν γνωρίζει ελληνικά ο παθών , του είπε ότι είναι αστυνομικός και θα τον πάει στο τμήμα και επέστρεψε πεζός στο χωριό. Ήρθε σε επικοινωνία μαζί μου, πήγαμε στο νοσοκομείο και στη συνέχεια στο αστυνομικό τμήμα όπου καταθέσαμε μήνυση. Εννοείται ότι θέλει να δικαιωθεί», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

«Έχω πάθει σοκ. Δεν θα περνούσε ποτέ από το μυαλό μου ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Είμαι βαθιά στεναχωρημένος και προσπαθώ να συνέλθω», είπε το θύμα στις «Εξελίξεις Τώρα».

Για το αδιανόητο περιστατικό, εξέδωσε επίσημη, σκληρή ανακοίνωση το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Συνελήφθη αστυνομικός, που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Ξάνθης, για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, παράνομης κατακράτησης και της σωματικής βλάβης».

«Είναι όλα ψέματα», ισχυρίζεται η πλευρά του αστυνομικού μέσω του δικηγόρου του.

«Δεν ισχύει τίποτα από όλα όσα ακούγονται. Είναι ψευδές ότι είναι εκτός υπηρεσίας. Είναι ψευδές ότι ήταν με τα πολιτικά. Είναι ψευδές ότι υπέστη σωματικές βλάβες, ότι τον ξυλοκόπησε και μπορώ να σας πω ότι είναι ψευδές ότι τον εγκατέλειψε αβοήθητο».

Ο αστυνομικός οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.