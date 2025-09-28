Σε σύλληψη αστυνομικού που υπηρετεί σε υπηρεσία της Ξάνθης προχώρησαν οι Αρχές το Σάββατο, έπειτα από καταγγελία ιδιώτη για περιστατικό αυθαιρεσίας. Ο αστυνομικός φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση που αφορά παράνομη κατακράτηση, πρόκληση σωματικής βλάβης και παράβαση καθήκοντος, με τη σχετική ποινική δικογραφία να έχει ήδη σχηματιστεί εις βάρος του.

Η υπόθεση τέθηκε υπό διερεύνηση μετά την επίσημη καταγγελία πολίτη, και σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η προανάκριση επιβεβαίωσε την εμπλοκή του κατηγορούμενου στο περιστατικό.

Με εντολή της Διοίκησης, παράλληλα με τη σύλληψη κινήθηκε και η πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται για περιπτώσεις ενδεχόμενης κατάχρησης εξουσίας από ένστολο προσωπικό.

Ο αστυνομικός οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει τα επόμενα νομικά βήματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνεται ότι χθες, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, συνελήφθη αστυνομικός της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Ξάνθης, για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, παράνομης κατακράτησης και της σωματικής βλάβης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία ιδιώτη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, σχετικά με περιστατικά που φέρεται να έλαβαν χώρα σε βάρος του πρωινές ώρες της ίδιας μέρας(27/09/2025). Από την προανάκριση που ακολούθησε διακριβώθηκε η εμπλοκή του αστυνομικού στην υπόθεση.