Μια τελείως διαφορετική εκδοχή για τον χαρακτήρα της 62χρονης στη Βοιωτία δίνουν όσα άτομα τη γνώριζαν και είχαν σχέσεις μαζί της.

Η γυναίκα που έθαψε κρυφά τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού για να εισπράττει τη σύνταξη της, έχει προκαλέσει αίσθηση τόσο λόγω της υπόθεσης, όσο και της παρουσίας της. Διευθύντρια ΚΕΠ, φορώντας κουκούλα, μάσκα και γυαλιά ηλίου εμφανίστηκε στις τηλεοπτικές κάμερες, ενώ δεν δίστασε να επιτεθεί και σε δημοσιογράφο όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση που κατηγορείται.

Άτομα που τη γνώριζαν υποστήριξαν πως ήταν αντικοινωνική, όμως άνθρωποι από το στενό της περιβάλλον μιλώντας στο Live News δίνουν μια τελείως διαφορετική εκδοχή.

Ένας συγγενής της ανέφερε ότι η γυναίκα έχει σπουδάσει δικηγόρος και στο παρελθόν άνοιξε γραφείο στη Θήβα, το οποίο έκλεισε, επειδή δεν πήγαινε καλά.

«Μια χαρά είναι. Πανέξυπνη. Πρώην δικηγόρος ήταν. Είχε ανοίξει ένα διάστημα γραφείο στη Θήβα. Νομική είχε σπουδάσει. Τα ξέρει όλα απ’ έξω», είπε, υποστηρίζοντας ότι η 62χρονη κάνει πως έχασε τα λογικά της, ώστε να πέσει στα μαλακά. «Σε μία κόλλα χαρτί σε τύλιγε. Ψεύτρα, θεατρίνα και πανέξυπνη», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, ο πρώην σύζυγος της πρόσθεσε: «Έχει τελειώσει Νομική, είχε και ένα δικηγορικό γραφείο ένα μικρό διάστημα που ούτε την είχα γνωρίσει ακόμη. Στη Θήβα μετά δεν πήγαινε καλά το έκλεισε. Εδώ έδωσε εξετάσεις με το πτυχίο της Νομικής σε εξετάσεις του Δημοσίου και πέρασε. Εξαιρετικά υψηλό IQ, μην ψάχνετε να τα βρείτε αυτά. Εξαιρετικά υψηλό ΙQ. Αν το χρησιμοποιεί και για κακό, είναι μια άλλη ιστορία, που δεν θα το συζητήσουμε».

«Οικειοποιήθηκε σπίτι 300.000 ευρώ»

Ο πρώην σύζυγος της 62χρονος μιλώντας στο Live News ανέφερε πως όταν χώρισε με την 62χρονη, έχασε εξαιτίας της σπίτι που αγόρασε, αξίας 300.000 ευρώ.

«Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι όλο αυτό που έγινε εκεί και γράφτηκε στο όνομα με δικά μου χρήματα και έγινε αυτή η επένδυση και γράφτηκε στο όνομά της (της 62χρονης), γιατί φοβόμασταν ότι δεν θα φτάσουν τα χρήματα για να μπορούμε να πάρουμε δάνειο. Δεν έγινε κάτι τέτοιο κι όταν χωρίσαμε, επειδή ήταν στο όνομά της, πήγε και πήρε ένα δάνειο από την τράπεζα, δεν το εξόφλησε ποτέ και προφανώς το σπίτι βγήκε στον πλειστηριασμό», είπε χαρακτηριστικά.

«Εγώ είχα αποχωρήσει εντελώς, δεν ήθελα να ακούω κανέναν. Δεν ήθελα να έχω καμία μα καμία επαφή ούτε συναισθηματική ούτε τυπική από την στιγμή που χωρίσαμε και τέλειωσε και η ιστορία των οικονομικών με μια ζημιά της τάξεως 300.000€ για εμένα. Το σπίτι κάπου τόσο στοίχισε στην Αλεξανδρούπολη. Ό,τι ήταν να γίνει η ζημιά, έγινε. Είναι και το οικονομικό σε όλη την υπόθεση. Ένα σπίτι 300.000€ το οποίο οικειοποιήθηκε και μέχρι να κάνω εγώ αγωγή για να διεκδικήσω την ιδιοκτησία του σπιτιού, πήγε και πήρε δάνειο και δεν το πλήρωσε, τέλειωσε», πρόσθεσε στη συνέχεια.