Την οργισμένη αντίδραση της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο στο Κλειδί Βοιωτίας προκάλεσε δημοσιογράφος της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star.

Δημοσιογράφοι βρέθηκαν έξω από το σπίτι της 62χρονης προκειμένου να της αποσπάσουν μία δήλωση και όταν η ρεπόρτερ του Star, Ευδοκία Μύτιλη, έβαλε το μικρόφωνο μπροστά της, η 62χρονη το άρπαξε από το χέρι της και το πέταξε κάτω.

«Στο στόμα μου δεν θα το ξαναβάλεις, άκουσες; Στο στόμα μου; Αφήστε με!», φώναζε η 62χρονη, η οποία χθες αφέθηκε ελεύθερη.

«Το έχει συνειδητοποιήσει, είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και προσπαθεί να συνέλθει. Το λάθος το έκανε γιατί βρισκόταν σε μεγάλη οικονομική ανάγκη και χρειαζόταν χρήματα από τη σύνταξη και το επίδομα που έπαιρνε η μητέρα της. Όφειλε χρήματα σε τράπεζες, είχε δανειστεί από τρίτους για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα υγείας της μητέρας της και άλλα οικογενειακά προβλήματα υγείας», δήλωσε σήμερα στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο δικηγόρος της Νικόλαος Γεωργούσης αναφερόμενος στη διευθύντρια του ΚΕΠ Οινοφύτων.

Η ίδια ισχυρίζεται πως η μητέρα της πέθανε το 2023 από παθολογικά αίτια και λόγω οικονομικών δυσκολιών αποφάσισε να αποκρύψει το γεγονός. Ομολόγησε δε πως προσέλαβε έναν αλλοδαπό εργάτη για να τη βοηθήσει να τη θάψει.