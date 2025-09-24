Ερωτήματα προκαλούν τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις τελευταίες κινήσεις της μητέρας της 62χρονης η οποία βρέθηκε νεκρή και θαμμένη σε λακούβα δίπλα από το σπίτι της οικογένειας στη Βοιωτία, με την κόρη της να κρύβει για χρόνια τον θάνατό της ώστε να λυμαίνεται τη σύνταξη και τα επιδόματα που λάμβανε εκείνη.

Οι μαρτυρίες που έχουν φτάσει μέχρι στιγμής στην ΕΛ.ΑΣ, τόσο από τον γιο της 62χρονης όσο και από κατοίκους της περιοχής τοποθετούν την τελευταία της δημόσια παρουσία στο 2021. Η 62χρονη από την άλλη τοποθετεί τον θάνατο της μητέρας της στον Αύγουστο του 2023.

Σύμφωνα με το MEGA και το Live News, στον ΑΜΚΑ της μητέρας της πάντως η 62χρονη συνέχιζε να γράφει φάρμακα. Χαρακτηριστικά για το 2024, όταν και σύμφωνα με τη μαρτυρία της ίδιας η μητέρα της ήταν ήδη νεκρή υπάρχουν δύο συνταγογραφήσεις, ενώ το 2025 το βιβλιάριο της θανούσας εμφανίζει μια μόνο κίνηση, τον Ιούλιο αλλά αφορά 14 συνταγογραφήσεις.

Τα φάρμακα αφορούν διαβήτη, πίεση, πρόληψη θρομβώσεων, καρδιά. Είναι σε ποσότητες 3 – 4 πακέτων τη φορά, ενώ οι συνταγές φαίνονται να έχουν εκτελεστεί μέχρι την τελευταία.

Αντίθετα δεν εκτελούνταν οι εξετάσεις που γιατροί της «έγραφαν» συχνά – πυκνά. Συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2017, στη γυναίκα συνταγογραφείται εξέταση αίματος που δεν εκτελείται ποτέ.

Τον Μάιο του 2019, το ίδιο και πάλι δεν εκτελείται. Τον Αύγουστο του 2019, τις συνταγογραφείται και πάλι η ίδια εξέταση και δεν εκτελείται ούτε και τότε, όπως συμβαίνει και τον Φεβρουάριο του 2020. Αντίθετα, η τελευταία εξέταση που φαίνεται να έχει κάνει η μητέρα της 62χρονης είναι μια εξέταση ούρων, η οποία της συνταγογραφήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 που εκτελέστηκε τον Ιανουάριο του 2021.

Από τα πλέον κρίσιμα στοιχεία είναι η κατάθεση του γιου που σπουδάζει στην Κρήτη που αναμένεται να κληθεί εκ νέου. Ο ίδιος δηλώνει πως έχει επισκεφτεί το σπίτι που ζούσε η μητέρα του και η γιαγιά του, τον Ιανουάριο του 2021. Στην πρώτη του κατάθεση ανέφερε πως από τότε δεν είχε πάει σπίτι, ενώ δεν γνώριζε ότι η γιαγιά του έχει αποβιώσει.