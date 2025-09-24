Ενώπιον της Δικαιοσύνης για να απολογηθεί για τη δολοφονία της 59χρονης αδελφής του αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Τετάρτη 24/9 ο 50χρονος στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα φίλοι και συγγενείς θα πουν το τελευταίο αντίο στο θύμα ενώ οι Αρχές ζητούν απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη και ο δράστης σκότωσε την αισθητικό.

Ο 50χρονος επιμένει πως σκότωσε την ετεροθαλή αδελφή του επειδή ήταν «συναισθηματικά διαταραγμένος» αν και οι πράξεις του δείχνουν ένα άλλο προφίλ από αυτό που θέλησε να σκιαγραφήσει για τον εαυτό του.

Ο αδελφοκτόνος υποστηρίζει ότι σκότωσε την 59χρονη έπειτα από συνεχείς παρατηρήσεις που του έκανε, αλλά και από τα όσα του είπε η σύζυγός του.

Η 59χρονη και ο 50χρονος

Ο ασφυκτικός θάνατος και τα δείγματα πάλης

Η ιατροδικαστική εξέταση στην 59χρονη ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 22/9 και όλα δείχνουν ότι η γυναίκα είχε ασφυκτικό θάνατο και σε σχετικά γρήγορο χρονικό διάστημα.

Υπάρχουν ωστόσο και δείγματα πάλης που σημαίνει ότι η 59χρονη πάλεψε για τη ζωή της από τα χεριά του αδερφού της.

Τι είπε στους αστυνομικούς ο 50χρονος

Μιλώντας στους αστυνομικούς ο καθ΄ομολογίαν δράστης επεσήμανε πως θόλωσε μετά από τηλεφώνημα της γυναίκας του.

«Στη διαδρομή από το νοσοκομείο για το σπίτι δέχτηκα τηλεφώνημα από τη σύζυγό μου και την ενημέρωσα ότι θα διανυκτερεύσω στο σπίτι της αδελφής μου. Αυτή αντέδρασε με θυμό, λέγοντάς μου να πάρω τα πράγματά μου και να μείνω μόνιμα με την αδελφή μου. Αυτό με τάραξε» επεσήμανε χαρακτηριστικά.

12 ημέρες στάθηκε πλάι της, την πήρε από το νοσοκομείο και μετά την έπνιξε με σακούλα

Η 59χρονη ήταν στο νοσοκομείο 12 ημέρες, επειδή είχε υποστεί εγκεφαλικό και ο αδερφός της στάθηκε πλάι της, φροντίζοντας την όλο αυτό το χρονικό διάστημα.

Λίγο πριν της αφαιρέσει τη ζωή πνίγοντάς τη με σακούλα, πήγε και την παρέλαβε από το νοσοκομείο, καθώς έλαβε εξιτήριο.