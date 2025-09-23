Ανατριχίλα προκαλούν οι αποκαλύψεις αναφορικά με το αποτρόπαιο έγκλημα που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη με θύμα μία 59χρονη ενώ ο αδερφός της που ομολόγησε ότι τη σκότωσε αναμένεται να απολογηθεί αύριο, Τετάρτη 24/9 στον ανακριτή.

Χθες, Δευτέρα 23/9 ολοκληρώθηκε και η ιατροδικαστική εξέταση στην 59χρονη και όλα δείχνουν ότι η γυναίκα είχε ασφυκτικό θάνατο και σε σχετικά γρήγορο χρονικό διάστημα.

Υπάρχουν ωστόσο και δείγματα πάλης που σημαίνει ότι η γυναίκα πάλεψε για την ζωή τη από τα χεριά του αδερφού της.

Η 59χρονη

Ο διαπληκτισμός με τη σύζυγο και η παρατήρηση της αδερφής

Ο 50χρονος φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεσή του στην αστυνομία πως δέχθηκε κλήση από τη σύζυγό του και όταν την ότι θα διανυκτερεύσει στην οικία της αδερφής του που είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από 12 ημέρες νοσηλείας τσακώθηκαν. Η σύζυγός του αντέδρασε με θυμό λέγοντάς του με έντονο ύφος να πάρει τα πράγματά του και να μείνει μόνιμα με την αδερφή του.

Το περιστατικό αυτό, όπως υποστήριξε του προκάλεσε ταραχή και δυσφορία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 50χρονος επεσήμανε επίσης πως όταν έφτασε στην οικία του θύματος, το οποίο είχε εμμονή με την καθαριότητα γιατί φοβόταν τα μικρόβια, του μίλησε πολύ έντονα και άσχημα διότι πάτησε με τις κάλτσες του εκεί που άφησε τα παπούτσια του.

Αμέσως μετά, του επιτέθηκε λεκτικά εκ νέου με έντονο ύφος για ένα σχαράκι που ήταν στην αποχέτευση της τουαλέτας.

O 50χρονος σημειώνεται πως είχε αφήσει σημείωμα στην είσοδο της πολυκατοικίας, στο οποίο αναφερόταν με τρυφερά λόγια στην αδελφή του και ζητούσε από τους υπόλοιπους ενοίκους να της φέρονται με κατανόηση, λόγω της ευάλωτης κατάστασής της.