Τις παρατηρήσεις που του έκανε η αδελφή του για ένα θέμα καθαριότητας στο σπίτι αλλά και ένας καβγάς που είχε νωρίτερα με τη σύζυγό του, επικαλέστηκε ο 50χρονος ως τους παράγοντες που τον έβγαλαν εκτός εαυτού οδηγώντας τον να σκοτώσει την ίδια του την αδελφή στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο 50χρονος φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεσή του στην αστυνομία πως «δέχθηκε κλήση από τη σύζυγό του ενημερώνοντάς την ότι θα διανυκτερεύσει στην οικία της αδερφής του. Η σύζυγός του αντέδρασε με θυμό λέγοντάς του με έντονο ύφος να πάρει τα πράγματά του και να μείνει μόνιμα με την αδερφή του. Το περιστατικό αυτό του προκάλεσε ταραχή και δυσφορία».

Στην ίδια κατάθεση φέρεται να συμπληρώνει: «Όταν έφτασε στην οικία του θύματος, το οποίο είχε εμμονή με την καθαριότητα γιατί φοβόταν τα μικρόβια, του μίλησε και πάλι πολύ έντονα και άσχημα διότι πάτησε με τις κάλτσες του εκεί που άφησε τα παπούτσια του. Αμέσως μετά, του επιτέθηκε λεκτικά εκ νέου με έντονο ύφος για ένα σχαράκι που ήταν στην αποχέτευση της τουαλέτας».

Πρώην σύντροφος της 59χρονος μιλάει για τον δράστη με τα καλύτερα λόγια χαρακτηρίζοντάς τον «παιδί διαμάντι» που «είχε σχεδόν εγκαταλείψει την οικογένειά του για να ασχολείται με τη Δέσποινα».

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο MEGA και το Live News, αναφέρει: «Είναι τρομερό, είναι τρομερό. Δεν έχω πιάσει ακόμα επαφή με τη σύζυγο του αδελφού της, δεν έχω πιάσει επαφή με κανέναν. Δεν ξέρουμε πού βρίσκεται ούτε το σώμα της, ούτε ποιος θα κάνει την κηδεία. Δεν ξέρω ακόμα τίποτα. Ένα ισχαιμικό ήταν για το οποίο νοσηλεύτηκε 12 ημέρες και γύριζε σπίτι, εκείνη την ημέρα γύρισε στο σπίτι, τη γύρισε ο αδερφός της, ο οποίος ήταν συμπαραστάτης, ότι δεν γίνεται. Ένα φοβερό πράγμα, ένα παιδί διαμάντι, ένα παιδί, τι να σας πω τώρα;

Ένα παιδί το οποίο ήταν δακτυλοδεικτούμενο για την ταπεινοσύνη του, για την ευπρέπειά του, για την τιμιότητά του, για τη συμπαράστασή στην αδερφή του τόσα χρόνια, να τη βοηθάει με κάθε τρόπο. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Είναι πολύ άδικο αυτό που συνέβη. Ο αδελφός της, ένα παιδί διαμάντι. Πώς έφτασε σε αυτό το σημείο; Πρέπει να τον έφτασε σε πολύ άσχημη κατάσταση για να κάνει αυτό που έκανε. Σε πολύ άσχημη κατάσταση. Πήγανε κάθε μέρα στην κλινική και τις 12 ημέρες που έμεινε. Της πήγαινε εσώρουχα, τρόφιμα, χίλια δύο. Ο άνθρωπος έτρεχε μια από εδώ, μια από εκεί, είχε σχεδόν εγκαταλείψει την οικογένειά του, για να ασχολείται με τη Δέσποινα».