Σοκ έχει προκαλέσει η αδελφοκτονία που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ο 50χρονος έχει ομολογήσει πως σκότωσε την αδερφή του μέσα στο σπίτι της, ισχυριζόμενος πως «θόλωσε» εξαιτίας της συμπεριφοράς της, ενώ ο πατέρας του ζητά την αθώωσή του από τη Δικαιοσύνη.

Η 59χρονη γυναίκα είχε πάρει εκείνο το πρωί εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν δύο εβδομάδες μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο αδελφός της τη μετέφερε στο σπίτι της και μάλιστα είχε ψωνίσει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, προτού τη σκοτώσει.

Σε βίντεο μάλιστα που προκαλεί ερωτήματα η 59χρονη φαίνεται να ευχαριστεί τον αδερφό της, ενώ παράλληλα μιλάει για άτομα που προσπάθησαν «να τη φάνε», αλλά δεν τα κατάφεραν.

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, η γυναίκα βρήκε ασφυκτικό θάνατο, καθώς ο δράστης τής έβαλε σακούλες στο κεφάλι.

Το σημείωμα που είχε αφήσει ο 50χρονος

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί σημείωμα, το οποίο είχε αφήσει ο 50χρονος προς τους ενοίκους της πολυκατοικίας, ζητώντας να μην ενοχλούν την αδελφή του, η οποία, όπως έγραφε, «είχε δεχθεί bullying και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας».

Ο 50χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη 24/9.

Το βίντεο μέσα από το νοσοκομείο και το μήνυμα προς εκείνους που προσπάθησαν «να τη φάνε»

Σε βίντεο που έφερε στο «φως» το πρωί της Δευτέρας 22/9 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», η 59χρονη ευχαριστούσε τον αδερφό της για τη στήριξη που της παρείχε, ενώ ήταν στο νοσοκομείο, ενώ παράλληλα έλεγε -χωρίς να διευκρινίζει για ποιους πρόκειται- «προσπαθήσατε να με φάτε, αλλά δεν τα καταφέρατε».

«Πίστευα ότι δεν θα μου συμβεί κάτι στο παρόν, βέβαια ποτέ δεν είχα κάτι δεδομένο όπως την υγεία, την αγάπη, τους φίλους, τους συγγενείς.

Με βρήκε ένα ισχαιμικό εγκεφαλικό, ελαφρύ λένε, αλλά εάν σκεφτείς ότι σήμερα το πρωί μόνη μου ξεράθηκα στο πάτωμα μην μπορώντας να κουνήσω αριστερό πόδι και χέρι καταλαβαίνετε… Ο φόβος μην το παίξω μάγκας ήταν ναι… όλα καλά, καλά που πρόλαβα και έκανα διακοπές με την ψυχή μου και να είστε σίγουροι οι καλοπροαίρετοι που με αγαπάτε πραγματικά θα είμαι πάλι εδώ, οι κακοπροαίρετοι να έχουν ευλογίες. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Υπάρχει σχέδιο λέει ένας εξαιρετικός επιστήμονας.

Έτυχε ο αδερφός ο αγαπημένος μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά να είναι στο εξωτερικό, οπότε μέχρι αύριο το βράδυ δεν μπορούν να είναι εδώ. Τους αγαπώ όμως και ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου για τη σκέψη σας.

Θα είμαι δυνατή και πιο δυνατή από πριν και παρόλο που προσπάθησαν κάποιοι να με φάνε δεν θα γίνει το δικό τους, δεν θα γίνει… ελαφρύ ισχαιμικό», επεσήμανε χαρακτηριστικά στο βίντεό της.