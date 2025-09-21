Σοκάρουν και δημιουργούν ερωτήματα οι νέες πληροφορίες για την αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη, καθώς όσα δημοσιεύονται δεν δείχνουν να προμήνυαν την τραγική εξέλιξη.

Το θύμα φέρεται να ευχαριστούσε διαρκώς τον 50χρονο για τη φροντίδα που δεχόταν, κάτι που έκανε τόσο σε ιδιωτικές, όσο και δημόσιες τοποθετήσεις.

Χαρακτηριστικά, σε αναρτήσεις της έγραφε: «Είναι το στήριγμα μου, ο μόνος άνθρωπος που με προσέχει».

Σύμφωνα με την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» η γυναίκα ακόμη και μέσα από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν μετά από εγκεφαλικό, έκανε αναρτήσεις που ευχαριστούσε τον αδερφό της, ενώ δημοσίευσε και φωτογραφία που ήταν μαζί. Επίσης, εκείνος στάθηκε στο πλευρό της όσο διήρκησε η νοσηλεία και δεν έλειψε ποτέ από πλάι της.

Οικογενειακή φίλη που μίλησε στην εκπομπή του Mega δήλωσε πως «μου φαίνεται απίστευτο, γιατί την παρακολουθούσε στα LIVE όσο καιρό ήταν στο νοσοκομείο και έλεγε πολύ καλά λόγια για τον αδελφό της. “Τον ευχαριστώ πολύ” και τέτοια και δύο – τρεις φίλες της, που τη στήριξαν. Μου κάνει τρομερή εντύπωση και δεν ξέρω τι να πω, έχω στενοχωρηθεί, είμαι σε σοκ».

«Ήταν πολύ καλοί οικογενειακοί μου φίλοι, του πατέρα μου, έτσι τη γνώρισα κι εγώ. Έπαθε ένα μικρό εγκεφαλικό και νοσηλεύτηκε για δύο εβδομάδες. Μέρα παρά μέρα έκανε live και μέσα στους ανθρώπους που ευχαριστούσε, ήταν και ο αδελφός της, που είναι εκεί δίπλα της», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Τι μπορεί να έγινε και να έκανε αυτός ο άνθρωπος τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, σήμερα βγήκε από το νοσοκομείο και έγινε αυτό; Δεν πάει καλά ο κόσμος. Διέλυσε τη ζωή του και πήρε τζάμπα μία ψυχή», πρόσθεσε στη συνέχεια.