Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε ο αδερφοκτόνος στη Θεσσαλονίκη, με τον δικηγόρο του να πραγματοποιεί δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

«Πρόκειται για μία σύγχρονη ελληνική τραγωδία. Ο κατηγορούμενος είναι συγκλονισμένος και συντετριμμένος και τώρα αρχίζει να συνειδητοποιεί τι έχει συμβεί. Συγκεκριμένη επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά του θύματος τον έκανε να θολώσει και να χάσει τον αυτοέλεγχο», είπε ο Παύλος Καρκάλης.

Η μεταγωγή του 50χρονου έγινε με ισχυρή αστυνομική συνοδεία, ενώ τα δικαστήρια είχαν μετατραπεί σε «αστακό», υπό τον φόβο επεισοδίων.

Φωτογραφίες από τη μεταγωγή του 50χρονου:

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι τα δύο ετεροθαλή αδέρφια φέρεται να διατηρούσαν άριστες σχέσεις, κάτι που δημιουργεί ερωτήματα για τα αίτια του εγκλήματος.

Συγκεκριμένα, το θύμα φέρεται να ευχαριστούσε διαρκώς τον 50χρονο για τη φροντίδα που δεχόταν, κάτι που έκανε τόσο σε ιδιωτικές, όσο και δημόσιες τοποθετήσεις. Χαρακτηριστικά, σε αναρτήσεις της έγραφε: «Είναι το στήριγμα μου, ο μόνος άνθρωπος που με προσέχει».

Επίσης, η γυναίκα νοσηλευόταν για 12 μέρες, επειδή είχε υποστεί εγκεφαλικό και ο αδερφός της στάθηκε πλάι της, φροντίζοντας την όλο αυτό το χρονικό διάστημα.

Μάλιστα, λίγο πριν της αφαιρέσει τη ζωή, πήγε και την παρέλαβε από το νοσοκομείο, καθώς έλαβε εξιτήριο.