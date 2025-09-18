Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ένας 40χρονος άνδρας, πιθανότατα Ρομά, διερευνούν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Γλυφάδας.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κάδο ανακύκλωσης ρούχων, στη συμβολή της λεωφόρου Σάκη Καράγιωργα με την οδό Διαδόχου Παύλου στη Γλυφάδα, τα ξημερώματα σήμερα, 18/9.

Ο 40χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο ασφυκτικός θάνατός του.

Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι επιχείρησε να πάρει κάποια ρούχα από τον κάδο, έπεσε μέσα, αυτός διαθέτει σύστημα που κλείνει αυτόματα και ο 40χρονος εγκλωβίστηκε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του μάλλον από ασφυξία.

Περισσότερα στοιχεία αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου του αναμένεται να γίνουν γνωστά μετά την ιατροδικαστική εξέταση και τις τοξικολογικές εξετάσεις.