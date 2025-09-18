Συναγερμός σήμερα, Πέμπτη 18/9 τα ξημερώματα στην Αστυνομία καθώς στην περιοχή της Γλυφάδας εντοπίστηκε το πτώμα άνδρα με άνδρα μέσα σε κάδο ανακύκλωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε κάδο στη συμβολή των οδών Διαδόχου Παύλου και Σάκη Καράγιωργα.

Ο άνδρας φαίνεται να εγκλωβίστηκε μέσα στον κάδο, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να τον απεγκλωβίσουν.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για άνδρα Ρομά.

Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.