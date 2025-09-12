Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου 2025, στην Αθήνα, έναν άνδρα σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.: «Ειδικότερα, σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση για έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές στο σύνολό τους, κατ’ εξακολούθηση, συνολικής αξίας που υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, με ποινή κάθειρξης έξι ετών, καθώς και απόφαση για υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση, με ποινή φυλάκισης τριών μηνών και χρηματική ποινή 4.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραγγέλθηκε η κράτησή του σε σωφρονιστικό κατάστημα».

Πηγή: ΑΠΕ