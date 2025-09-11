Ένα μακάβριο εύρημα αναστάτωσε το Ψυχικό το απόγευμα της Τετάρτης, όταν περαστικός εντόπισε ανθρώπινο κρανίο και οστά σε σημείο της περιοχής.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, που ξεκίνησαν έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα οστά.

To μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε κοντά στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου στο Ψυχικό.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες θα πραγματοποιηθεί ανθρωπολογική εξέταση, για να ξεκινήσει η διαδικασία ταυτοποίησης.