Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι Αρχές μετά το μπαράζ αποκαλύψεων που αφορούν τους ύποπτους θανάτους μωρών με τελευταία την υπόθεση του 2,5 μηνών βρέφους, που αν και έφερε σημάδια κακοποίησης, ο ιατροδικαστής «είδε» ως αιτία θανάτου του τη μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 11/9 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», από αρκετούς φακέλους της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πάτρας που έχουν ανοιχτεί έχει διαπιστωθεί ότι λείπουν σημαντικά έγγραφα, με κυριότερο αυτό της πιστοποίησης της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Χθες, Τετάρτη 10/9, κατά τις ίδιες πληροφορίες ολοκληρώθηκε και το «ξήλωμα» της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, καθώς τέθηκαν σε αναστολή καθηκόντων ο τελευταίος ιατροδικαστής και ένα διοικητικό στέλεχος.

Προχθές, Τρίτη 9/9, πραγματοποιήθηκε έφοδος στελεχών του υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ιατροδικαστική της Πάτρας, από όπου πήραν φακέλους των τελευταίων ετών που αφορούν θανάτους που αποδόθηκαν σε φυσιολογικά αίτια.

Τα σενάρια για «ταρίφα» 500 ευρώ

Οι υποθέσεις δεν αφορούν μόνο τον ιατροδικαστή κ. Γκότση αλλά και για άλλους, ενώ παράλληλα εξετάζονται και άλλα σενάρια που κυκλοφορούν και κάνουν λόγο για «ταρίφα» 500 ευρώ.

Επιπλέον, ανοίγει ξανά και η υπόθεση θανάτου της Ειρήνης Λαγούδη στο Μεσολόγγι.

Την ίδια στιγμή με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη ξεκλειδώνουν όλοι οι φάκελοι που αναγράφουν «φυσιολογικά αίτια» ως αιτία θανάτου.