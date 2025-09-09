Σοκ προκαλεί υπόθεση που έρχεται στο φως από το 2013 και θυμίζει έντονα εκείνες της Ρούλας Πισπιρίγκου και της Ειρήνης Μουρτζούκου. Πρόκειται για τον θάνατο ενός παιδιού 2,5 ετών από τα Ιωάννινα.

Το παιδί αυτό εισήχθη στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων το 2013 με προβλήματα με την αναπνοή του. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο της Πάτρας. Οι γιατροί που εξέτασαν το μωρό εντόπισαν σημάδια κακοποίησης και ζήτησαν τη βοήθεια της αστυνομίας και της εισαγγελίας.

Το παιδί έφυγε από τη ζωή μέσα σε 8 μέρες. Έγινε νεκροψία – νεκροτομή και αρχικά τα αίτια θεωρήθηκαν παθολογικά. Στο φάκελο του παιδιού, αναφέρεται ότι από την έρευνα που ακολούθησε είχε σπασμένα πλευρά, αιμορραγία από τα μάτια, κακώσεις σε όλο το σώμα ακόμα και στο κεφάλι. Ήταν στοιχεία που είχαν δει οι γιατροί που το φρόντισαν, πλην αυτά τα στοιχεία δεν μέτρησαν στο τελικό πόρισμα του ιατροδικαστή.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι οι θάνατοι τόσο των παιδιών της Ρούλας Πισπιρίγκου όσο και εκείνοι που σκότωσε καθ’ ομολογία η Ειρήνη Μουρτζούκου, θεωρήθηκαν αρχικά θάνατοι «από παθολογικά αίτια».

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης Μουρτζούκου, η ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας έκλεισε με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης και η αστυνομία άρχισε να «ξεψαχνίζει» τα παλιότερα πορίσματα της υπηρεσίας, ιδιαίτερα για μωρά που πέθαναν από «παθολογικά αίτια», πέφτοντας τελικώς στην υπόθεση του θανάτου του 2,5 ετών μωρού με τις πολλαπλές κακώσεις.

Οι γονείς του παιδιού πέρασαν μάλιστα από δικαστήριο για τον θάνατο του παιδιού τους, όμως σύμφωνα με το MEGA, αθωώθηκαν ακριβώς εξαιτίας της ιατροδικαστικής εξέτασης που απέδιδε τον θάνατο σε παθολογικά αίτια, παρά το γεγονός πως ήταν οφθαλμοφανές πως το παιδί είχε υποστεί βάναυσο ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με το Live News, δύο χρόνια μετά από το δικαστήριο που αθώωσε τους γονείς, οι ίδιοι μετέφεραν το δεύτερο παιδί τους βαριά τραυματισμένο στο Νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Εκείνο, όντας μεγαλύτερο από το 2,5 ετών αδερφάκι του που δεν τα κατάφερε, επέζησε.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο πατέρας των δύο παιδιών, βρίσκεται πλέον στη φυλακή όπου παραμένει για άλλη υπόθεση.