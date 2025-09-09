Όλο και περισσότερες είναι οι αποκαλύψεις που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και αφορούν τις «ιερές μπίζνες» στη Μονή Καλαβρύτων από τον ηγούμενο στο Μέγα Σπήλαιο, ενώ την Πέμπτη 11/9 θα απολογηθούν οι έξι συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση.

Ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα κατηγορείται πως μαζί με τον βοηθό του και τέσσερα ακόμα άτομα προσπάθησαν να πουλήσουν σε μυστικό αστυνομικό που παρίστανε τον αγοραστή 17 βυζαντινές εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 1700 έναντι διακοσίων χιλιάδων ευρώ.

Πώς αποκαλύφθηκε το μεγάλο κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας

Οι «ιερές μπίζνες» έγιναν γνωστές μετά από έρευνα που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI και ειδικότερα όταν αστυνομικός, εμφανίστηκε ως υποψήφιoς πελάτης, προσέγγισε τον ηγούμενο και τον έπεισε πως θέλει να αγοράσει τις εικόνες.

Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω ο ηγούμενος και ακόμη ένας μοναχός που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα.

Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση απόπειρας πώλησης βυζαντινών εικόνων και δύο Ευαγγελίων που οδηγήθηκαν χθες, Δευτέρα στην εισαγγελία Κορίνθου, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία έτσι ώστε να απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη.

Τους ασκήθηκε δε ποινική δίωξη για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, που είναι κακούργημα, υπεξαίρεση και παράλειψη δήλωσης μνημείου, κατοχή και εμπορία.

Πώς στήθηκε η παγίδα στον ηγούμενο

Καθοριστικής σημασίας στο να αποκαλυφθεί το κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας φαίνεται πως ήταν τελικά η συμβολή της αστυνομικού που εμφανίστηκε ως ενδιαφερόμενη για την αγορά εικόνων στη σύλληψη του ηγουμένου, του βοηθού του καθώς και τεσσάρων ακόμα ατόμων, από το ελληνικό FBI.

Όπως μετέδωσε σε σχετικό του ρεπορτάζ το Ertnews, ο γούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, στα Καλάβρυτα, ζητούσε το ποσό των 200.000 ευρώ για 17 βυζαντινές εικόνες, καθώς και για δύο σπάνια Ευαγγέλια, χρονολογημένα από το 1737 και το 1761.

Κάποιες δε από τις εικόνες που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος ήταν κλεμμένες από την Σπάρτη και υπήρχαν πληροφορίες ότι βρίσκονται στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου.

Ο ενεχυροδανειστής και ο μεσάζοντας

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν εκτός από τον ηγούμενο και τέσσερα άτομα. Έναν ενεχυροδανειστή και τη σύζυγό του, έναν ιδιώτη που πουλούσε αρχαία νομίσματα και έναν μεσάζοντα.

«Αιφνιδιαστήκαμε όλοι εδώ στα Καλάβρυτα. Είναι πολύ γνωστός στην κοινωνία και πολύ κοντά στην κοινωνία των Καλαβρύτων», δήλωσε σχετικά με τις συλλήψεις ο δήμαρχος Καλαβρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος.

Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. για τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας τα μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν άτομα τα οποία διέθεταν αρχαία αντικείμενα και επιθυμούσαν να τα πουλήσουν. Στη συνέχεια τους έφερναν σε επαφή με συνεργό τους, που παρουσιαζόταν ως “ειδικός εκτιμητής” και αφού ολοκλήρωναν την αγοραπωλησία, προέβαιναν στην πώλησή τους, μέσω άγνωστων συνδέσμων της οργάνωσης, στο εξωτερικό.

Ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης

69χρονος είχε αρχηγικό ρόλο, λαμβάνοντας τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τις αγοραπωλησίες και την κοστολόγηση των αρχαιοτήτων, ενώ εμφανιζόταν ως δήθεν εκτιμητής,

59χρονος και 66χρονος, ήταν επιφορτισμένοι με την εύρεση ατόμων που κατείχαν αρχαία αντικείμενα ενώ ο δεύτερος προέβαινε και σε αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές,

3 άτομα (39, 63 και 64 ετών) ήταν κάτοχοι αρχαίων αντικειμένων, (Ευαγγέλια, αρχαία βιβλία και νομίσματα και βυζαντινές εικόνες), τα οποία είχαν συμφωνήσει να πωλήσουν.

Ο 63χρονος είναι ηγούμενος Ιεράς Μονής της Αχαΐας, ενώ ο 39χρονος ιερομόναχος της ίδιας Μονής.

Στην έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη συμμετέχει και κλιμάκιο του υπουργείου Πολιτισμού για να εκτιμηθεί η αξία των θρησκευτικών αντικειμένων.