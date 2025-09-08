Ένα τηλεφώνημα που έγινε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στα τέλη Ιουλίου 2025 κι έκανε λόγο για μία ομάδα πιθανότατα 4 ατόμων που έχουν στην κατοχή τους αρχαίες και θρησκευτικές εικόνες και αναζητούν υποψήφιους αγοραστές, έδωσε το έναυσμα για την έρευνα που οδήγησε στην εξάρθρωση του κυκλώματος αρχαιοκαπηλίας.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για επαφές του κυκλώματος ακόμη και στη Γερμανία, προκειμένου να πωληθούν σε ακόμη καλύτερη τιμή οι θησαυροί, ενώ οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για επαφές ακόμη και στην Κύπρο.

Αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είναι ένας 69χρονος που έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς. Στους υποψήφιους… πελάτες του κυκλώματος, ο 69χρονος εμφανίζονταν ως ειδικός εκτιμητής και ταμίας αλλοδαπού υπηκόου, ενώ φέρεται να είναι αυτός που θα αποφάσιζε εάν και σε τι τιμή θα αγοράζονταν από τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Μέγα Σπηλαίου στα Καλάβρυτα τα θρησκευτικά αντικείμενα που διέθετε προς πώληση στη «μαύρη αγορά». Ο λόγος για δύο θρησκευτικά ιερά Ευαγγέλια που χρονολογούνται από τον 17ο-18ο αιώνα, βιβλία, αρχαία νομίσματα και βυζαντινές εικόνες.

Κάπου εκεί εμφανίζονται δύο μυστικοί αστυνομικοί ως «εικονικοί μεσάζοντες» ενδιαφερόμενου αγοραστή», προκειμένου αξιολογήσουν τις προς πώληση αρχαιότητες και συμφωνηθεί τελική τιμή «εικονικής αγοραπωλησίας». Μετά από αρκετές τηλεφωνικές επαφές, εντός του Αυγούστου κλείστηκε ραντεβού προκειμένου ο 69χρονος και οι συνεργοί του να επιδείξουν τα προς πώληση αντικείμενα.

Στη δια ζώσης συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, μεταξύ των μυστικών αστυνομικών, του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος και των συνεργών του και συμφωνείται η αγορά ενός ιερού Ευαγγελίου έναντι 50.000 ευρώ και βυζαντινών εικόνων έναντι 20.000 ευρώ η κάθε μία, με το συνολικό ύψος της συμφωνίας να φτάνει τις 210.000 ευρώ.

Τελικά, στις 6 Σεπτεμβρίου 2025 ο μυστικός αστυνομικός του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομίας & Αρχαιοτήτων επικοινώνησε με τον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης και τους συνεργούς του, οι οποίοι του ζήτησαν συνάντηση με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής, έναν μεσάζοντα και ακόμη έναν κληρικό. Ως σημείο συνάντησης ορίστηκε υπαίθριος χώρος πάρκινγκ σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, όπου εκεί θα γίνονταν η παράνομη αγοραπωλησία.

Ωστόσο, νωρίς το πρωί της 7ης Σεπτεμβρίου, λίγο πριν της πραγματοποίησή της συνάντησης, ο 69χρονος άλλαξε τοποθεσία και ζήτησε η παράνομη αγοραπωλησία να γίνει στην Τρίπολη σε σημείο που θα διευκρίνιζε ο ίδιος σε νεότερη μεταξύ τους επικοινωνία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι μυστικοί αστυνομικοί επικοινώνησαν με τους κληρικούς και αυτοί τους ανέφεραν ότι η παραλαβή των προς πώληση αντικειμένων στο χώρο της στην Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα.

Η αστυνομική επιχείρηση ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, με συνολικά 6 συλλήψεις και πλήθος ευρημάτων. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την επόμενη Πέμπτη, ενώ η έρευνα για τυχόν άλλες έκνομες δραστηριότητες τους συνεχίζεται.