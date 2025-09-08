Μεγάλη υπόθεση αρχαιοκαπηλίας αποκαλύφθηκε από έρευνα της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Μονή Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες στον ηγούμενο της μονής και στον βοηθό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμάζονταν να διαθέσουν προς πώληση στη μαύρη αγορά δύο ευαγγέλια από τον 16ο και 17ο αιώνα, καθώς επίσης και δεκάδες χριστιανικές εικόνες.

Γυναίκα αστυνομικός του ελληνικού FBI εμφανίστηκε ως μέλος κυκλώματος αρχαιοκαπηλίας και υποψήφια για να αγοράσει θρησκευτικά αντικείμενα. Ήρθε σε επαφή με τον ηγούμενο της μονής και συμφώνησαν να της δώσει 17 χριστιανικές εικόνες, ανάμεσά τους και πολλές βυζαντινές έναντι 200.000 ευρώ.

Όταν ήρθε η ώρα της συναλλαγής, η αστυνομικός αποκάλυψε την ταυτότητά της και συνελήφθησαν οι δύο κληρικοί.

Για την ίδια υπόθεση έχουν γίνει τέσσερις ακόμα συλλήψεις πολιτών, εκ των οποίων ο ένας είναι ενεχυροδανειστής.

Κλιμάκιο του υπουργείου Πολιτισμού συμμετέχει στην έρευνα για να εκτιμηθεί η αξία των θρησκευτικών αντικειμένων, ενώ καλά ενημερωμένες πηγές κάνουν λόγο και για κλεμμένες εικόνες που έχουν εντοπιστεί στη μονή.