Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι έξι συλληφθέντες για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στη Μονή Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, καθώς έπεσαν στα χέρια των αρχών μετά από συντονισμένη επιχείρηση.

Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του Mega, ο ηγούμενος της Μονής και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Κορίνθου το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο εισαγγελέας αφού διάβασε τη δικογραφία τους άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, παράλειψη δήλωσης και υπεξαίρεση μνημείου, κατοχή και εμπορία.

Όλοι οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη.

Τα ερωτήματα

Ωστόσο, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση.

Πώς έφτασαν τα κειμήλια στα χέρια του ηγούμενου; Υπήρξε εντολή για την κλοπή και, αν ναι, από ποιον;

Τι ρόλο είχε ο ηγούμενος στη διακίνηση και την πώληση των κειμηλίων; Εμπλέκεται ο ηγούμενος σε περαιτέρω αγοραπωλησίες ιερών κειμηλίων που έχουν κλαπεί στο παρελθόν από άλλες μονές;

Ποιος είναι ο ηγούμενος

Τα τελευταία 3 χρόνια ο ηγούμενος φρόντισε να καλλιεργήσει την εικόνα που πιστού μοναχού που όχι μόνο δεν θα έβαζε ποτέ χέρι στην εκκλησιαστική περιουσία αλλά αντίθετα θα κυνηγούσε όποιον τολμούσε ακόμη και να το σκεφτεί.

«Αυτός σκότωνε άνθρωπο, μην πειράξεις κάτι από εκεί. Τώρα τον έχει μπλέξει κάποιος, έχει γίνει κάτι άλλο, δεν μπορώ να ξέρω. Από μικρό παιδί έλεγε στον πατέρα μου θα πάω στο μοναστήρι», είπε ο αδερφός του ηγουμένου.

Άμεσα με εντολή του Μητροπολίτη Καλαβρύτων ο ηγούμενος της μονής τέθηκε σε αργία.

«Προχώρησε στη σύσταση ομάδας διοίκησης στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου με βάση την εκκλησιαστική νομοθεσία. Προΐσταται ο Μητροπολίτης, ο οποίος θα εκτελεί τα χρέη του ηγουμένου, άλλος ένας μοναχός και εγώ προκειμένου να προχωρήσουμε στην απογραφή των κειμηλίων για να διαπιστωθεί αν έχει γίνει κάποια πράξη και στο παρελθόν», είπε ο δικηγόρος της Μητρόπολης Γιώργος Μπέσκος.