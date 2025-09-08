Σάλος έχει ξεσπάσει στην Αχαΐα από τη σύλληψη του ηγούμενου της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, ο οποίος επιχείρησε να πουλήσει σπάνιας ιστορικής αξίας κειμήλια. Για τη μεγάλη υπόθεση αρχαιοκαπηλίας έχουν συλληφθεί συνολικά έξι άτομα.

Η συμβολή μιας αστυνομικού που εμφανίστηκε ως ενδιαφερόμενη για την αγορά εικόνων ήταν καθοριστική για τη σύλληψη από το ελληνικό FBI του ηγουμένου της μονής, του βοηθού του καθώς και τεσσάρων ακόμα ατόμων.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι καταγγελίες που έφτασαν στην Αστυνομία οδήγησαν στο να στηθεί η επιχείρηση, η οποία είχε ως κατάληξη τις συλλήψεις των δύο ιερωμένων και των υπόλοιπων φερόμενων ως εμπλεκόμενων. Γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως υποψήφια πελάτισσα που ενδιαφέρεται για βυζαντινές εικόνες, με αποτέλεσμα να «πέσει» στην παγίδα ο ηγούμενος.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει ως τώρα γνωστά, ο ιερωμένος, που συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, ζητούσε για τις 17 βυζαντινές εικόνες και τα δύο ευαγγέλια του 1737 και του 1761 συνολικά 200.000 ευρώ.

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, έθεσε σε αργία τον ηγούμενο και τον ιερομόναχο βοηθό του έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες, εκτός από τον ηγούμενο και τον βοηθό του, είναι και τέσσερις ιδιώτες: ένας ιδιοκτήτης ενεχυροδανειστηρίου και η γυναίκα του, ένας μεσάζων και ένας ιδιώτης που πουλούσε αρχαία.

Όλοι έχουν συλληφθεί και έχουν οδηγηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση στην Αθήνα, στη ΓΑΔΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Μονή βρέθηκαν και υπεύθυνοι του Υπουργείου Πολιτισμού, έτσι ώστε να αξιολογήσουν την εμπορική και την αρχαιολογική αξία των ευρημάτων.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

«Αντικατάσταση Ηγουμενοσυμβουλίου Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ανακοινώνει ότι, λόγω εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζει η Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, προβαίνει σε αντικατάσταση των μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού της Μονής (Περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», Παράρτημα αριθ. 13, 1/15-07-1986).

Η νέα σύνθεση του Ηγουμενοσυμβουλίου έχει ως εξής:

Ηγούμενος και Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος

Μέλη: ο Μοναχός Βαρνάβας Βαδεβούλης και ο κ. Γεώργιος Μπέσκος, Νομικός Σύμβουλος της Ιεράς Μητροπόλεως και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας.

Η Ιερά Μητρόπολη καλεί τους πιστούς να στηρίξουν με την προσευχή τους την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σε αυτήν την ιδιαίτερη περίσταση, ευχόμενοι ο Κύριος να ενισχύει και να καθοδηγεί το νέο Ηγουμενοσυμβούλιο στο έργο του», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.