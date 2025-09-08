Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απείθειας, της βίας κατά υπαλλήλων και της επικίνδυνης οδήγησης είναι ο 20χρονος γιος επιχειρηματία από τον κλάδο της εμπορίας μεταχειρισμένων Ι.Χ. αυτοκινήτων, που συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή του Χίλτον μετά από καταδίωξη.

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη, καθώς ο νεαρός οδηγούσε ένα ασημί αυτοκίνητο γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας με τεράστια ιπποδύναμη, κάνοντας… κόντρα και επικίνδυνους ελιγμούς με έναν συνομήλικό του, ο οποίος συνελήφθη κι αυτός αλλά κατηγορείται μόνο για επικίνδυνη οδήγηση.

Όλα ξεκίνησαν στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, όταν περιπολία του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών εντόπισε τους δύο νεαρούς να κάνουν αυτοσχέδιο αγώνα ταχύτητας και επιχείρησαν να τους ελέγξουν.

Οι δύο 20χρονοι όχι μόνο δεν σταμάτησαν, αλλά πάτησαν ακόμη περισσότερο… γκάζι και άρχισαν να παραβιάζουν τον έναν ερυθρό σηματοδότη μετά τον άλλο, φτάνοντας μέχρι το Περιστέρι. Φτάνοντας στην οδό Αρκαδίας, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τα δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα, όμως ο 20χρονος γιος του επιχειρηματία προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη, παρασέρνοντας με το όχημά του έναν αστυνομικό που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Αμέσως δόθηκε σχετική ενημέρωση στη ΓΑΔΑ και μετά από περίπου μιάμιση ώρα, στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου κοντά στο Χίλτον, εντοπίστηκε ο 20χρονος να κινείται στο ρεύμα προς την Κηφισιά. Εκεί ακινητοποιήθηκε, χωρίς αυτή τη φορά να μπορεί να ξεφύγει, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ στο σπίτι του νεαρού έγινε έρευνα μετά την καταδίωξη και εντοπίστηκε ένα πιστόλι τύπου ρέπλικα, 7 αμπούλες αερίου και ένα κουτί με μεταλλικά σφαιρίδια.