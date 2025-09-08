Σκηνές από ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου και τα ξημερώματα της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας με πρωταγωνιστή έναν 20χρονο γιο επιχειρηματία.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών επιχείρησαν να τον ελέγξουν, καθώς φαίνεται να πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς με το Ι.Χ. αυτοκίνητό του.

Αυτός όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει, χτυπώντας με το όχημά του έναν αστυνομικό, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ακολούθησαν εκτεταμένες έρευνες σε όλη την Αθήνα και κοντά στο Χίλτον, άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ και του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Στο σημείο είχαν φτάσει και οι γονείς του.

Σε βάρος του 20χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του αστυνομικού και οδηγείται στη δικαιοσύνη.