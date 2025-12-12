Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο στη νότια Ιταλία, όταν ένας 38χρονος άνδρας από τη Γκάνα συνελήφθη, αφού προσπάθησε να διαφύγει από την αστυνομία, παριστάνοντας το άγαλμα, μέσα σε μια χριστουγεννιάτικη φάτνη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Γκαλατόνε, όταν ο δήμαρχος Φλάβιο Φιλόνι, περνώντας από την κεντρική πλατεία Πιάτσα Σαντισίμο Κροτσιφίσο, πρόσεξε ανάμεσα στις φιγούρες της φάτνης μια μορφή που αρχικά του φάνηκε υπερβολικά ρεαλιστική για να είναι άγαλμα. Μόλις πλησίασε, αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για άνθρωπο που στεκόταν ακίνητος.

Ο δήμαρχος κάλεσε άμεσα τις αρχές. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν, ταυτοποίησαν τον άνδρα ως καταζητούμενο που είχε αποφύγει να εκτίσει ποινή φυλάκισης εννέα μηνών και 15 ημερών στην Μπολόνια, για αντίσταση κατά της αρχής και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Ο δήμαρχος ευχαρίστησε τις τοπικές αρχές για τη γρήγορη επέμβαση, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό αποδεικνύει «τη σημασία της εμπιστοσύνης στο καθημερινό έργο όσων εγγυώνται την ασφάλεια και τη νομιμότητα».