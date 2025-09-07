«Συναγερμός» σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη δυτική Θεσσαλονίκη καθώς επεισόδιο με πυροβολισμούς τάραξε την περιοχή.

Σύμφωνα με το thestival, άγνωστοι προσέγγισαν το κατάστημα που βρίσκεται στον Εύοσμο, με έναν εξ αυτών να βγάζει όπλο και να πυροβολεί την πόρτα. Έπειτα οι δράστες άρπαξαν με χρήση βίας ένα άτομο από το κατάστημα, τον έβαλαν στο αυτοκίνητό τους και εξαφανίστηκαν.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο απαχθείς ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές εντοπίστηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Η ΕΛ.ΑΣ διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.