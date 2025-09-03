«Θα συνεχιστεί η έρευνα από τους αστυνομικούς, σε συνεργασία και με τα υπόλοιπα συναρμόδια υπουργεία, όπου χρειαστεί, ώστε να έρθουν όλα τα αποτελέσματα στη Δικαιοσύνη στη συνέχεια και να υπάρχουν και οι ανάλογες αποφάσεις», είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σημειώνεται ότι την πρώτη παρτίδα ονομάτων για τα «κόκκινα» ΑΦΜ, την ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από τη Θεσσαλονίκη.

Η ίδια μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε: «Σκεφτείτε πόσο μικρό είναι το χρονικό διάστημα και όμως έχουν καταφέρει οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και συγκεκριμένα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, να φτάσουν σε αυτά τα αποτελέσματα. Παρ’ όλο που ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα».

Τέλος, όπως είπε η ίδια: «Δίνονται οι πληροφορίες. Δίνονται όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα των αστυνομικών στον αρμόδιο εισαγγελέα που έχει διατάξει την προκαταρκτική στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και από εκεί προκύπτουν οι αποφάσεις για τη δέσμευση περιουσιών».