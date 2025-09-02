Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 36χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, είναι μέλος της συμμορίας λαθρεμπορίας τσιγάρων και κεντρικό πρόσωπο της εγκληματικής οργάνωσης του διαβόητου «Έντικ», με εκτελέσεις, και όχι μόνο, στο ενεργητικό της.

Ο κατηγορούμενος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλα βαριά αδικήματα οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης για να απολογηθεί μετά τη σύλληψή του την περασμένη Πέμπτη στον Ασπρόπυργο, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα. Μάλιστα, η επιχείρηση της αστυνομίας ήταν κινηματογραφική και έχει καταγραφεί σε βίντεο-ντοκουμέντο.

Ο 36χρονος, ο οποίος είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, φέρεται να είχε αναλάβει το ρόλο των ξυλοδαρμών σε βάρος μελών αντίπαλων ομάδων του «Έντικ», ενώ σύμφωνα με τις αρχές έχει εμπλακεί σε υποθέσεις εκβιασμών.

Μάλιστα, ο κατηγορούμενος, μαζί με άλλα δύο άτομα, φέρεται να αποτελούσαν τον εκτελεστικό «βραχίονα» της οργάνωσης, και τους αποκαλούσαν «σκυλιά», «πιτ μπουλ» ή «μπουλντόκ» λόγω της σκληρότητας που επιδείκνυαν προς τους αντιπάλους τους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι, απολογούμενος, ο 36χρονος αρνήθηκε όσα του αποδίδονται. Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε πως δεν έχει οποιαδήποτε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, σημειώνοντας πως δεν γνωρίζει τον «Έντικ», ούτε κάποιον άλλον από την υπόθεση. Αναφερόμενος δε στην καταγγελία περί εκβιασμού που έχει γίνει σε βάρος του, φέρεται να την απέδωσε σε ιδιωτική διαφορά.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται πριν από μήνες, ενώ η εγκληματική οργάνωση, στην οποία κατηγορείται ο 36χρονος ότι είναι μέλος, είχε εξαρθρωθεί στις 5 Μαρτίου με το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 15 ατόμων.

Βίντεο με τη στιγμή της σύλληψής του: