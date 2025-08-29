Κινηματογραφική ήταν η σύλληψη του συνεργού του «Έντικ» στον Ασπρόπυργο, με βίντεο να δείχνει αστυνομικούς του τμήματος Εκβιαστών να περικυκλώνουν το αυτοκίνητο του και να τον συλλαμβάνουν αμέσως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 36χρονο ομογενή από την πρώην ΕΣΣΔ που συνελήφθη στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, κατηγορούμενος για εκβιασμό πλούσιων Ελληνοπόντιων.

Το ποινικό του παρελθόν ξεκινάει τουλάχιστον από το 2007 και αφορά τουλάχιστον 6 δικογραφίες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. διακριβώθηκε η συμμετοχή του σε επανειλημμένη εκβίαση ατόμου στην περιοχή του Μενιδίου τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του 2024, από τον οποίον απαίτησαν χρηματικό ποσό με το πρόσχημα οφειλής του, έπειτα από παράνομη δραστηριότητα σχετική με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Ο συλληφθείς, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει για υποθέσεις ληστειών, κλοπών και ναρκωτικών, θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Βίντεο με τη στιγμή της σύλληψης: