Χειροπέδες σε έναν 36χρονο ομογενή από την πρώην ΕΣΣΔ, ο οποίος φέρεται να ανήκει στη συμμορία του διαβόητου «Έντικ», ο οποίος παραμένει ασύλληπτος, πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, εκτελώντας σχετικό ένταλμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Πρόκειται για την εγκληματική οργάνωση που στις αρχές Μαρτίου είχε εξιχνιαστεί από το ελληνικό FBI, με τα περισσότερα από 15 μέλη της να κατηγορούνται για υποθέσεις εκβιάσεων – εκρήξεων και επιθέσεων με πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος έγκλειστων σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Όσον αφορά τον 36χρονο, διακριβώθηκε η συμμετοχή του σε επανειλημμένη εκβίαση ατόμου στην περιοχή του Μενιδίου τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του 2024, από τον οποίον απαίτησαν χρηματικό ποσό με το πρόσχημα οφειλής του, έπειτα από παράνομη δραστηριότητα σχετική με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Ο συλληφθείς, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει για υποθέσεις ληστειών, κλοπών και ναρκωτικών, θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Το ποινικό του παρελθόν ξεκινάει τουλάχιστον από το 2007 και αφορά τουλάχιστον 6 δικογραφίες.

