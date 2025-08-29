«Σκυλιά», «μπουλντόγκ» ή «πίτμπουλ» ήταν τα προσωνυμία της πιο σκληρής ομάδας που δρούσε στην Ελλάδα για λογαριασμό του διαβόητου «Έντικ», ο οποίος παραμένει ακόμη στο Ντουμπάι.

Ανάμεσα τους ο 36χρονος ομογενής από το Καζακστάν ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, ως μέλος αυτού ακριβώς του εκτελεστικού βραχίονα της εγκληματικής οργάνωσης. Για τον συγκεκριμένο σκληρό ποινικό υπάρχουν καταγγελίες για εμπλοκή του σε υποθέσεις εκβιασμού στη Δυτική Αττική.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, είναι αυτή της αρπαγής επιχειρηματία την ώρα που επέστρεφε με τη σύζυγό του στο σπίτι του. Τα «σκυλιά» του επονομαζόμενου «Έντικ» τον οδήγησαν σε κοντινό νεκροταφείο, τον απείλησαν και του πήραν 10.000 ευρώ σε μετρητά. Δεν τους έφταναν, όμως, αυτά τα χρήματα και απαίτησαν άλλες 30.000 ευρώ.

Παρά την κινηματογραφική σύλληψή του, η οποία έχει αποτυπωθεί σε drone της ΕΛΑΣ, η έρευνα για την διακρίβωση της πλήρης δράσης του 36χρονου συνεχίζεται.