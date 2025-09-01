«Δεν σκότωσα εγώ τον Παναγιωτάκη» ανέφερε η Ειρήνη Μουρτζούκου στις πρώτες της δηλώσεις από τη φυλακή μετά την ομολογία της για τη δολοφονία τεσσάρων βρεφών.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Power Talk ανέφερε πως η μητέρα του Άγγελου της επιτέθηκε στη φυλακή, ενώ σημείωσε πως «Θέλω τον Παναγιωτάκη πίσω, κατάλαβες; Θα γυρίσω γη και ουρανό γι’ αυτό το παιδί. Μέχρι τώρα έτρεξα μόνο γι’ αυτόν και θα συνεχίσω να το κάνω».

Η Ειρήνη Μουρτζούκου μίλησε ακόμα για την απόφασή της να μοιραστεί την αλήθεια με συγκεκριμένα πρόσωπα: «Μόνο στη Φωτεινή θα πω τι έγινε. Γι’ αυτό το παιδί θα γυρίσω τον κόσμο ανάποδα. Πόνεσα για αυτό το παιδί, μόνο η Φωτεινή με καταλαβαίνει. Μόνο στη Φωτεινή μπορώ να πω ποιος σκότωσε το παιδί».

«Είχα δεν την Ειρήνη να δαιμονίζεται»

Καλεσμένη της εκπομπής ήταν και η Φωτεινή, μητέρα της Πόπης και γιαγιά του μικρού Παναγιωτάκη: «Με παίρνει πρωί, 9-11, και μετά, στις 11:00, που την αφήνουν να βγει έξω, της απαντάω. Δεν είναι εύκολο όλο αυτό. Η Ειρήνη πάντα μου μιλούσε ξέρω τα μυστικά της πάνω στον θάνατο του Παναγιώτη. Πιστεύω ότι έχει πράγματα να μου πει. Χθες με πήρε και μου είπε ότι την βάζουν σε ένα παράθυρο να κοιτάει τον δρόμο και με ρώτησε αν μπορώ να πάω να τη δω από κάτω, στον δρόμο. Μου είπε ότι φοβάται μην με πληγώσει. Με πληγώνει που δεν μου λέει τι έχει συμβεί. Της είπα να μου πει, και εκείνη έκλαιγε».

«Την Ειρήνη τη γνωρίσαμε μέσα από εσάς, που είχε έρθει, και μου φαινόταν ένα πλασματάκι αθώο. Η Ειρήνη ήθελε να ξεκόψει αλλά δεν μπορούσε εύκολα από τα ναρκωτικά. Την έπιαναν στερητικά, πόναγε, έκλαιγε. Κλεινόμουν στο δωμάτιο μαζί της και τη βοήθησα να περάσει τα στερητικά. Ήθελε. Είχε μία μάνα που δεν είχε», πρόσθεσε.

«Είδα την Πόπη, δεν ήταν καλά. Έπρεπε να κρατηθώ για να κρατήσω την Πόπη. Πήρα τον δικηγόρο και μου είπε ότι όντως ισχύει ότι η Ειρήνη σκότωσε τα παιδιά», υπογράμμισε η μητέρα της Πόπης. «Την είχα δει να δαιμονίζεται, έχω θυμό για την Ειρήνη και για εμένα γιατί ναι μεν δεν ήξερα αλλά από την άλλη φοβήθηκα όταν άκουσα να τσακώνεται με μία σχέση που είχε, είχε κάνει απόπειρα και για τις δύο κοπέλες που είχε» ανέφερε η μητέρα της Φωτεινής.