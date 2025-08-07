Συνελήφθη η 86χρονη ιδιοκτήτρια των ενοικιαζόμενων δωματίων στην Ασπροβάλτα μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης.

Η έκρηξη προκλήθηκε από φιάλη υγραερίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε τουρίστες σερβικής υπηκοότητας, εκ των οποίων ένας 41χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα. Οι υπόλοιποι φέρουν ελαφρότερα τραύματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:30, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όπως ανέφερε η αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου.

Έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, ενώ οι Αρχές εξετάζουν ενδεχόμενες ευθύνες σχετικά με τη συντήρηση και τη λειτουργία του εξοπλισμού στο κατάλυμα.

Η σύλληψη της ηλικιωμένης ιδιοκτήτριας εντάσσεται στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.