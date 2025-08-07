Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε Σέρβοι τουρίστες, εκ των οποίων ο ένας φέρει σοβαρά εγκαύματα.

Όπως ανέφερε το voria, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 15:30, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ.

Σήμερα, στις τρεις το μεσημέρι (15:00), σημειώθηκε έκρηξη σε οικία όπου διέμεναν τουρίστες από τη Σερβία 💥 στην… Posted by Εθελοντές Διασώστες Βόλβης on Thursday, August 7, 2025

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου. Μεταξύ αυτών, ένας 41χρονος τουρίστας φέρει σοβαρά τραύματα και χρήζει περαιτέρω νοσηλείας.

Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.