Σε εξέλιξη βρίσκονται οι κοινές δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, μετά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Μπορεί Ελλάδα και Πορτογαλία να βρίσκονται στα δυο άκρα της Ευρώπης αλλά είμαστε δυο έθνη ναυτικά με μεγάλη παρουσία και διασπορά και παράδοση εξωστρέφειας. Συνδεόμαστε όμως με την κατοχύρωση της δημοκρατικής μας πορείας μέσω της ένταξής μας στην ΕΕ. Είναι μια επιλογή που έκαναν και οι δυο χώρες και με την ταυτόχρονη ένταξη της Ισπανίας ανέδειξε τον Ευρωπαϊκό Νότο ως έναν διακριτό πόλο. Οι σχέσεις μας είναι άριστες και υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια ενίσχυσης των εμπορικών μας σχέσεων και στην άμυνα και των συνεργειών στην αμυντική βιομηχανία. Το επιβεβαίωσε και η επίσκεψη του υπουργού Άμυνας στην Πορτογαλία. Η γεωπολιτική πραγματικότητα μας αναγκάζει να χτίσουμε μια ισχυρή βάση και η Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στην κοινή της άμυνας.

Ενεργοποίηση στην πράξη της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής. Ειχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα θέματα της Πολιτικής προστασίας, καθώς η κλιματική κρίση πλήττει όλη την Ευρώπη. Σήμερα είναι η πρώτη δύσκολη μέρα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και ευχαριστώ όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι σημαντική και καμία χώρα όσο προετοιμασμένη και αν είναι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη τις προκλήσεις τέτοιας κλίμακας.

Για το μεταναστευτικό συμφωνούμε ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων πρέπει να συνδυάζεται με την αντιμετώπιση των διακινητών και με νόμιμες οδούς. Ευχαριστώ την Πορτογαλία για την συμμετοχή της σε ευρωπαϊκές αποστολές. Εχουμε μειώσει σημαντικά τις ροές χάρη και στην Frontex. Για τα κρίσιμα ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας έχουμε μπροστά μας κρίσιμες διαπραγματεύσεις και η χώρα μας ετοιμάζεται για την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ευρώπη είναι σήμερα μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα να ενισχύσει την άμυνα της και να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα.

Απαιτείται χρηματοδότηση και δεν μπορούμε να πορευτούμε με έναν προϋπολογισμό που αντικατοπτρίζει τις ανάγκες του χθες.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει περισσότερα με λιγότερα. Πρέπει να διατηρήσουμε τους πυλώνες της συνοχής και της ΚΑΠ. Η ένταση στην Ουκρανία και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελούν στρατηγικές επιλογές και η επιβολή τελών στα στενά του Ορμούζ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή», τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός.