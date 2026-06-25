Σε μια νέα εποχή, με επίκεντρο την υψηλή τεχνολογία και τα σμήνη αυτόνομων συστημάτων σε θάλασσα και ξηρά, περνούν πλέον οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, υποδέχθηκε σήμερα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τον πλήρη εκσυγχρονισμό της στρατιωτικής εκπαίδευσης της χώρας.



Οι δύο άνδρες ενημερώθηκαν αναλυτικά για το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «MIT TRITON Summer School», το οποίο συνδιοργανώνεται με το κορυφαίο αμερικανικό ίδρυμα Massachusetts Institute of Technology. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία φέρνει τους Έλληνες δοκίμους σε άμεση επαφή με τις εξελίξεις στη θαλάσσια ρομποτική, εξοπλίζοντας τη χώρα με πολύτιμη τεχνογνωσία.



Ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε το πρόγραμμα «κάτι μοναδικό για την πατρίδα μας» επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «μια σειρά σεμιναρίων από εξαιρετικούς καθηγητές του MIT στους Έλληνες δόκιμους, αλλά και σε στελέχη των άλλων Σχολών, της Σχολής Ικάρων και της Σχολής Ευελπίδων».



Εξήγησε ότι οι καθηγητές του MIT είχαν την ευκαιρία «να δείξουν στον πρωθυπουργό πώς αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πώς μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας».



Έκανε, δε, ιδιαίτερη μνεία στον επικεφαλής της ομάδας καθηγητών του ΜΙΤ, τον Έλληνα καθηγητή Μιχάλη Τριανταφύλλου, αναφέροντας ότι «του χρωστάμε βαθιά ευγνωμοσύνη γι’ αυτή τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με το MIT».



Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας, ενημερώθηκε αναλυτικά για το τρέχον εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τους καθηγητές του MIT Μιχάλη Τριανταφύλλου (Henry L. and Grace Doherty Professor of Ocean Science and Engineering at MIT) και Michael Benjamin, επιστημονικό ερευνητή του Πανεπιστημίου. Στη συνέχεια, παρέστησαν σε επίδειξη των δυνατοτήτων μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας.



Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, σε συνομιλία που είχε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, με τον πρωθυπουργό, τους καθηγητές, στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού και δόκιμους της Σχολής, ευχαρίστησε τους καθηγητές «για την πρόθεσή τους να μας βοηθήσουν» αλλά και για το γεγονός ότι «άνοιξαν το MIT Marine Lab» και εξήγησαν στον κ. Δένδια «τι κάνουν και είχαν την καλοσύνη να έρθουν στην Ελλάδα, να διδάξουν τους δικούς μας μαθητές στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και στελέχη και της ιδιωτικής οικονομίας, αλλά και των άλλων Στρατιωτικών Σχολών και επίσης, να δημιουργήσουν εδώ, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ένα προηγμένο εργαστήριο, ανάλογο του Εργαστηρίου του MIT, που θα μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα και στα στελέχη μας, αλλά και στις επόμενες γενιές των στελεχών, όχι μόνο στα παρόντα στελέχη μας, να δημιουργούν πρωτογενώς νέα τεχνολογία και νέα τεχνογνωσία στα αυτόνομα στη θάλασσα».

«Είναι άλμα για εμάς, για την πατρίδα μας» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί πρωτοβουλία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με τις κατευθύνσεις του οποίου συνδέεται άμεσα, στο πλαίσιο υλοποίησης της «Ατζέντα 2030», καθώς υπηρετεί την ενσωμάτωση της καινοτομίας, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή.



Η δράση υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), στο πλαίσιο της αποστολής του για τη μεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας, την αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων και την ενίσχυση της αμυντικής καινοτομίας σε κρίσιμες τεχνολογίες, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο MIT και την υλικοτεχνική υποστήριξη της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, η οποία αναδεικνύεται ως κόμβος τεχνολογικής εκπαίδευσης, διακλαδικής συνεργασίας και μεταφοράς διεθνούς τεχνογνωσίας στο πεδίο της ναυτικής ισχύος.



Στο πρόγραμμα συμμετέχουν στελέχη από τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και από ιδιωτικούς φορείς του οικοσυστήματος θαλάσσιας τεχνολογίας.

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα συνδυάζουν θεωρητική κατάρτιση, εργαστηριακές δοκιμές και πρακτική εφαρμογή με χρήση ρομποτικών σκαφών. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στη σχεδίαση, ολοκλήρωση, πρακτική εφαρμογή και επιχειρησιακή αξιοποίηση συστημάτων θαλάσσιας ρομποτικής και αυτόνομων συστημάτων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Στην επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων παρέστησαν, επίσης, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο βουλευτής Νικόλαος Βλαχάκος, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο γενικός γραμματέας Εθνικής Ασφαλείας Θάνος Ντόκος, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο διευθυντής ΣΤ΄ Κλάδου ΓΕΕΘΑ, υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης, ο διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, υποναύαρχος Ιωάννης Ρέτσας ΠΝ, ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΛΚΑΚ Παντελής Τζωρτζάκης, μέλη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, αξιωματικοί και συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του MIT.