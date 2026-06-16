Για το ζήτημα της αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μίλησε η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας για την υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί έντονο δημόσιο διάλογο.

«Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στον δρόμο ο Γιωτόπουλος. Είναι δύσκολα τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Το θέμα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα έχει κριθεί και από τον ελληνικό λαό και από την ελληνική Δικαιοσύνη. Τέτοιου είδους ζητήματα, όταν επανέρχονται, απλώς ξανανοίγουν μια συζήτηση που κατά τη γνώμη μου δεν βοηθά κανέναν», είπε η βουλευτής της ΝΔ.

Αναφερόμενη στον ίδιο τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τόνισε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει καταδικαστεί για τις δολοφονίες της 17 Νοέμβρη και ο οποίος, όπως υποστήριξε, δεν έχει επιδείξει καμία μεταμέλεια.

«Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει ποτέ παραδεχθεί τίποτα, δεν έχει μετανιώσει για τίποτα. Ανήκει σε εκείνη τη σπάνια κατηγορία τρομοκρατών που επιμένουν μέχρι τέλους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σε άλλες χώρες, όπως η Ιταλία, υπήρξαν περιπτώσεις καταδικασμένων για τρομοκρατία που αναγνώρισαν τα λάθη τους και επέδειξαν μεταμέλεια.

«Εξακολουθεί και είναι ο ίδιος άνθρωπος τον οποίο είχα δει εγώ τότε στο δικαστήριο», σημείωσε και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να τοποθετηθεί επί δικαστικών αποφάσεων, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό της στη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

«Εγώ δεν είμαι δικαστής και δεν πρόκειται να παρασυρθώ στο να πω ότι η θέση του είναι στη φυλακή. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα ή ελευθερώνουν», ανέφερε.