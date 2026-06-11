Τη δική της πολιτική ανάγνωση για τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, τις κοινωνικές ανισότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες παρουσίασε η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Η κα Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε στη ρευστότητα του πολιτικού συστήματος, στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής, αλλά και στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για κρίσιμα ζητήματα όπως η ακρίβεια, η στέγαση και η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

«Έχει ρευστοποιηθεί όλο το πολιτικό σύστημα και τι έχει μείνει; Από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα 3 κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Όλα τα άλλα γίνονται, σβήνουνε, ξαναγίνονται, σβήνουνε», ανέφερε η πρώην υπουργός.

Όσον αφορά το κόμμα ΕΛ.Α.Σ., το χαρακτήρισε «Τσίπρας και φίλοι» παρά ένα οργανωμένο κόμμα με κοινωνικές διεργασίες, ενώ τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ αποτελεί σταθερά και έχει πρόγραμμα για όλα τα σημαντικά προβλήματα του πολίτη.

Στη συνέχεια άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την αδυναμία ελέγχου τιμών στην ακτοπλοΐα και την έλλειψη παρατηρητηρίου τιμών, αλλά και για τη στεγαστική πολιτική, προτείνοντας ένα οικιστικό πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, ξεκινώντας από τα νησιά και τις δύσκολες περιοχές, για δημόσιους υπαλλήλους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα αυτών που είναι αντιμέτωποι με χρέη από την κρίση, προτείνοντας λύσεις όπως κούρεμα δανείων ή 120 δόσεις.

Η κα Διαμαντοπούλου ανέφερε ότι «η κυβέρνηση θέλει ως αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα, επειδή συσπειρώνει κόσμο στη ΝΔ υπό τη λογική του φόβου. Για εμάς, η παρουσία του κυρίου Τσίπρα έχει τη θετική της πλευρά. Δηλαδή δείχνει ότι στο πολιτικό σύστημα, ο κόσμος θέλει πολιτική αλλαγή. Το μεγαλύτερο μέρος λέει “να φύγει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μας ενδιαφέρει ποιος θα ‘ρθει και τι θα κάνει”. Το μόνο κόμμα που μπορεί να έρθει ως πόλος της επόμενης ημέρας είναι το ΠΑΣΟΚ. Ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο σήμερα έχει ρίζες, έχει έργο, είναι το κόμμα που παίρνει κόσμο», σημείωσε.