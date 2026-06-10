Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα αγγλικά στην πλατφόρμα Χ συνεχάρη τον Ναρέντρα Μόντι για την επανεκλογή του ως πρωθυπουργού της Ινδίας, που τον καθιστά τον μακροβιότερο πρωθυπουργό της χώρας.

Παράλληλα εξέφρασε την ελπίδα για την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας των δυο χωρών.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε συγκεκριμένα:

«Συγχαρητήρια @narendramodi για την εκλογή σας ως του μακροβιότερου εκλεγμένου πρωθυπουργού της Ινδίας. Αναμένω με ενδιαφέρον τη περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής μας σχέσης και συνεργασίας. Μαζί, η Ελλάδα και η Ινδία θα συνεχίσουν να χτίζουν γέφυρες μεταξύ Ευρώπης και Ασίας προς όφελος των λαών μας».