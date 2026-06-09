Φρένο στη σπερμολογία και τα σενάρια για τον ανασχηματισμό που είχαν οργιάσει όσο έλειπε στη Βοστώνη έβαλε ο πρωθυπουργός προχωρώντας με fast track διαδικασίες σε στοχευμένες αλλά και περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα που «αγκαλιάζουν» τον πυρήνα των προτεραιοτήτων που έχει θέσει για το επόμενο διάστημα μέχρι τον τερματισμό της κυβερνητικής θητείας και την προκήρυξη των εκλογών, όπως ο ίδιος μονότονα επαναλαμβάνει το 2027 και δεν είναι άλλος από την παραγωγή κυβερνητικού έργου.

Με απόσταση από τα πράγματα είχε τη δυνατότητα με καθαρό μυαλό να μετρήσει κέρδη και ζημιές από τις τελικές επιλογές του και ενώ πράγματι είχε πέσει στο τραπέζι το ενδεχόμενο «μετακίνησης» του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στο υπουργείο Μεταφορών αναλαμβάνοντας το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος και επίσημα αύριο στην πολιτική επιτροπή αναμένεται να λάβει και επίσημα το χρίσμα του γραμματέα της ΝΔ, τελικά αυτό κρίθηκε ότι θα προκαλέσει ντόμινο ανακατατάξεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει κανένα λόγο να στρέψει τα φώτα στην κυβέρνηση, τη στιγμή που στο δημόσιο διάλογο κονταροχτυπιούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης λόγω της έλευσης κυρίως της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, στάθμισε τα δεδομένα και κατέληξε μόνο σε τρεις αντικαταστάσεις και μία προσθήκη στο υπάρχον κυβερνητικό σχήμα. Έτσι, επελέγη ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, ο οποίος και μετακινείται στη Μεσογείων και θα αποτελέσει το νέο δίδυμο με τον υπουργό Μεταφορών Χρίστο Δήμα αναλαμβάνοντας χρέη αναπληρωτή υπουργού, ενώ παραμένει υφυπουργός ο Νίκος Ταχιάος. Στο πλαίσιο αυτό, προέκυψε και το κενό στο Οικονομικών που καλύφθηκε από τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος και θα έχει διττό ρόλο: αφενός θα διαχειρίζεται και θα επικοινωνεί τις οικονομικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης με έμφαση στη φορολογία, αφετέρου θα εκπροσωπεί τον υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup στη Βουλή, όσο απουσιάζει λόγω αυξημένων υποχρεώσεων στο εξωτερικό.

Μια γυναίκα με τεχνοκρατική εμπειρία, η Μαριλένα Σούκουλη, παίρνει τη θέση που άφησε κενή πίσω του στο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο αείμνηστος Νίκος Ταγαράς, ενώ επιστρέφει στην κυβέρνηση ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος και θα πάρει επ’ ώμου την προετοιμασία της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία αναλαμβάνει η Ελλάδα το β’ εξάμηνο του 2027. Από το Μέγαρο Μαξίμου επισημαίνουν ότι οι επιλογές αυτές καταδεικνύουν πώς η κεντροδεξιά παράταξη διαθέτει μια ικανή γενιά νέων στελεχών με κυβερνητική και κοινοβουλευτική εμπειρία.

Το μήνυμα των αλλαγών

Τα χαρακτηριστικά της θεσμικότητας και της σταθερότητας ακόμα και σε επίπεδο στενών συνεργατών αποτυπώθηκαν στις επιλογές του πρωθυπουργού, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τη φιλοσοφία του για πολιτική συνέχεια της κυβέρνησης, χωρίς ανατροπές στον πυρήνα της, αλλά με στόχο τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στο παραγόμενο κυβερνητικό έργο. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η απόφασή του να μην κάνει αλλαγές στην ανθρωπογεωγραφία των ενοίκων του Μεγάρου Μαξίμου, παρά τις περί του αντιθέτου διαρροές, με τον Παύλο Μαρινάκη να παραμένει αμετακίνητος στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και της απολύτου εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού.

Σε κάθε περίπτωση ο συνδυασμός του Κωνσταντίνου Κυρανάκη που θα «τρέξει» τον κομματικό μηχανισμό κατά την προεκλογική περίοδο με ένταση και των υπουργών που θα επιταχύνουν τα παραδοτέα στόχο έχει την επίτευξη της αυτοδυναμίας της ΝΔ στις εκλογές με βάση την υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε η κυβέρνηση το 2023 και το σχέδιό της ΝΔ για την Ελλάδα του 2030. Η γαλάζια παράταξη θα κινηθεί με γνώμονα: την αποτελεσματικότητα και τα παραδοτέα και στόχο: οι προεκλογικές δεσμεύσεις του 2023 να έχουν γίνει πράξη στο μέγιστο δυνατό ποσοστό το 2027.