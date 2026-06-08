«Ο πληθωρισμός είναι 56% παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είμαστε στις τρεις χώρες με τον μεγαλύτερο πληθωρισμό στην Ευρώπη και στις τρεις πρώτες στον ΟΟΣΑ. Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη μπορεί και συγκρατεί τις τιμές ή έχει πιο μικρή αύξηση, εμείς έχουμε αυτή τη μεγάλη αύξηση» ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤNews.

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε πως αυτό που «η κυβέρνηση βαφτίζει σταθερότητα, δεν είναι τίποτε άλλο από την αδυναμία να μπορέσει να ελέγξει την ακρίβεια, από τις ανισότητες, από την οικονομική υστέρηση και τη μεταρρυθμιστική άπνοια. Ο κόσμος έχει ανάγκη από σιγουριά και ασφάλεια».

Αναφορικά με το ζήτημα των υποκλοπών και το πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι «σύμφωνα με αυτά που υποστήριξε ο κ. Ντίλιαν θα περίμενα να έρθει η κυβέρνηση και να το διαψεύσει, να πει ότι αυτό είναι ψέμα. Όταν δεν διαψεύδεται από την κυβέρνηση ένα δημοσίευμα που λέει ότι υπάρχει έγγραφο που αποδεικνύει την αγορά του Predator, περιμένω την ελληνική δικαιοσύνη να καλέσει τον κ. Ντίλιαν, να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο και να προχωρήσει».

Σχετικά με τις δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε ότι «λένε πως το ΠΑΣΟΚ δεν ήθελε συνεργασία. Την ίδια όμως θέση έχει πάρει και ο κ. Τσίπρας: καμία συνεργασία. Άρα, υπάρχει μια συλλογική ασυνέπεια. Εμείς απευθύναμε πρόσκληση σε κάθε δημοκρατικό πολίτη να έρθει και να συμμετάσχει στις διαδικασίες μας». Κατόπιν, συμπλήρωσε πως «λένε ότι έχει διαταραχθεί το πολιτικό σκηνικό με την κάθοδο του κ. Τσίπρα. Είναι δυνατόν αυτό; Έχει το ίδιο ποσοστό που είχε το ΠΑΣΟΚ έναν μήνα πριν. Έναν μήνα πριν δεν είχε διαταραχθεί το πολιτικό σκηνικό και αναταράχθηκε τώρα; Όλα όσα λένε στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ανακόλουθα με όσα έλεγαν πριν. Οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν ότι το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ».

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση θέλει μια επανάληψη του 2023. Έναν αντίπαλο που τον έχει νικήσει πέντε φορές και ξέρει ότι δεν μπορεί να της αντιπαρατεθεί».

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως «είναι λογικό ότι θα υπάρξει μια προσωρινή δημοσκοπική αναδιάταξη. Όταν κάτσει η σκόνη, εκεί θα αναμετρηθούν σχέδια, προγράμματα και ποιος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να αντιπαρατεθεί με τη Νέα Δημοκρατία και να τη νικήσει, όχι εκείνος που τον νοιάζει να βγει απλά δεύτερος».

Τέλος, σχετικά με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για την προστασία των δανειοληπτών, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «όταν πρόκειται για ερμηνεία νόμου, δεν τίθεται ζήτημα αναδρομικότητας. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την αύξηση του ακατάσχετου, αρνούμενη να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες και να αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες για τον αντιλογισμό των ποσών που έχουν καταλάβει δανειολήπτες αχρεωστήτως και την επανένταξη όσων δανειοληπτών έμειναν εκτός ρύθμισης λόγω παράνομων πρακτικών. Αλλιώς η κυβέρνηση εξυπηρετεί στην πράξη τα συμφέροντα των funds. Υπήρχε εξάλλου εξαρχής προστατευτική πρόβλεψη για το προοδευτικό ακατάσχετο από τον νόμο 4611/2019, γιατί επτά χρόνια δεν την εφαρμόσατε; Οφείλει η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να μην οδηγήσει τους πολίτες σε έξοδα στα δικαστήρια για ζητήματα που έχουν ήδη κριθεί από τη δικαιοσύνη».