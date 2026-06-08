Την πρόταση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, να υπάρξει στήριξη του κόμματος προς τον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης.

Θυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ «να είμαστε δίπλα στον Τσίπρα». Όπως είχε τονίσει: «Χτίζουμε “γέφυρες” στο μέλλον. Έτσι με το “δίπλα” στον Αλέξη Τσίπρα είμαστε παρόντες στην προγραμματική σύγκλιση. Η απόφασή μας, μας δίνει αξιόπιστο ρόλο από τη Δευτέρα. Με την απόφασή μας, οι πολίτες τη Δευτέρα θα λένε ότι “ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ αποφάσισε να είναι όλοι μαζί και όχι 40 κομμάτια”».

Ο Ανδρέας Δρυμιώτης μιλώντας το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου στο Action 24, ανέφερε ότι πρόκειται για «γκάφα» του Σωκράτη Φάμελου στην περίπτωση που δεν το έχει συζητήσει αυτό με τον Αλέξη Τσίπρα. «Έχω μια ερώτηση: Αν ο Τσίπρας δεν τους δεχτεί στην ΕΛΑΣ, τι θα γίνει; Δεν είναι γκάφα του Φάμελλου να πάρει μια τέτοια απόφαση αν δεν την έχει συζητήσει με τον Τσίπρα; Γιατί να πάρει αυτή την απόφαση αυτή τη στιγμή; Εάν έχει συνεννοηθεί με τον Τσίπρα ότι θα τους πάρει, έχει καλώς, αλλιώς εκτίθεται», ανέφερε, κάνοντας στη συνέχεια λόγο για «αυτοκτονική απόφαση».

Στη συνέχεια, ο Ανδρέας Δρυμιώτης ανέφερε ότι «όταν το 2019 είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στο 6% με έλεγαν τρελό», τονίζοντας ότι πρόκειται για «μεταλλάξεις της Αριστεράς που είναι να τρελαίνεσαι». Ο ίδιος εξήγησε ότι υπάρχουν δύο ερμηνείες: «Η μια είναι το φαινόμενο του σκαντζόχοιρου: αν τους βάλεις σε έναν κλειστό χώρο στην αρχή κουλουριάζονται αλλά μετά βγάζουν τα αγκάθια και τσακώνονται. Η δεύτερη είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί συζητάνε πολύ και αν αυτό συμβαίνει, στο τέλος τσακώνεσαι», συμπλήρωσε ο πολιτικός αναλυτής.

Ο Ανδρέας Δρυμιώτης σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ αποκλείεται να έρθει δεύτερο, δεύτερος θα είναι ο Τσίπρας γιατί μεταξύ του γνήσιου και του αντιγράφου, ο κόσμος προτιμάει το γνήσιο. Ο Ανδρουλάκης έχει στρέψει πολύ αριστερά το ΠΑΣΟΚ».

«Όταν στην καταλληλότητα ο Ανδρουλάκης παίρνει κάτω από το μισό από αυτό που παίρνει το κόμμα, δείχνει ότι δεν τραβάει ο άνθρωπος. Φανταστείτε να έρθει το ΠΑΣΟΚ τρίτο-τέταρτο κόμμα στις εκλογές, τότε τι σκοτωμός θα γίνει».

Τέλος, αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά, είπε «εδώ είναι το θέμα του σκορπιού. Είναι στη φύση του να είναι κακός άνθρωπος, 5,8% πήρε με την Πολιτική Άνοιξη και ήταν 30 χρόνια νεότερος, πιο ενεργός, τι θα πάρει τώρα; Η Αγγλία άλλαξε τέσσερις πρωθυπουργούς τα τελευταία χρόνια και κανείς δεν κατέβηκε ξανά, δείξτε μου μια άλλη χώρα που να έχει παραιτηθεί κάποιος και να έχει επιστρέψει».

«Θα πάρει 3%-4% στον πρώτο γύρο και αν γίνουν επαναληπτικές εκλογές θα είναι κάτω του 3% και έτσι θα ευνοήσει τον Μητσοτάκη».