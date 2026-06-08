Στις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας 8/6 ο βουλευτής Συμεών Κεδίκογλου. Όπως τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και τόνισε ότι δεν τίθεται θέμα αυτοδιάλυσης».

«Δεν υπάρχει κανένα θέμα ούτε αυτοδιάλυσης ούτε διακοπής της λειτουργίας. Πράγματι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και χρειαζόταν ξεκάθαρες αποφάσεις. Μέχρι και την παρουσίαση του βιβλίου, θυμάστε, του Αλέξη Τσίπρα, ήταν μια παγιωμένη κατάσταση στην Κεντροαριστερά που τίποτα δεν άλλαζε, ένας κατακερματισμός» είπε χαρακτηριστικά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Δεν υπάρχει ιδεολογικό χάσμα»

«Κάποια στιγμή είπαμε ότι ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας και τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα της Κεντροαριστεράς. Από τότε κύλησε νερό στ’ αυλάκι, έχει κάνει τον φορέα του, και φαίνεται ότι υπάρχει μια δυναμική. Δόθηκε ξανά στον κόσμο μια ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει. Θα ήταν λοιπόν αντίφαση, θεωρώ, για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σας θυμίζω όλο το προηγούμενο διάστημα με ειλικρίνεια είχε μιλήσει για συνεργασίες, ακόμη και για κοινά ψηφοδέλτια, με το ΠΑΣΟΚ, με τη Νέα Αριστερά, με άλλα κόμματα, με το ίδιο το κόμμα να πει ότι δεν βλέπει το θέμα της συνεργασίας» υπογράμμισε.

«Δεν υπάρχει ιδεολογικό χάσμα. Και σε αυτή την κατεύθυνση δεν θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να μείνει απ’ έξω. Δεν χρειάζονται μικρομεγαλισμοί, να πείσεις ότι είσαι το κέντρο του κόσμου που θα καθορίσει τις εξελίξεις στην Κεντροαριστερά. Αυτό ίσως θα μπορούσες να το πεις πέρυσι το καλοκαίρι, με ένα ποσοστό 10-15%. Σήμερα, εκεί που είσαι, τι σημαίνει; Ότι ο κόσμος ήδη σου έχει φύγει και κινδυνεύεις να μείνεις ένα αδειανό πουκάμισο, ένα κέλυφος που θα κρατήσει μόνο το όνομα και κάποια χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν, στις σημερινές συνθήκες, νομίζω ότι αν θέλουμε όλοι να φύγει αυτή η κυβέρνηση, πρέπει να προσφέρει ο καθένας τις δυνάμεις του προς αυτή την πορεία» σημείωσε.

«Και επειδή άκουσα κι άλλους συντρόφους που λέγανε “να κατεβούμε αυτόνομα”. Τι θα έλεγε αυτή η αυτόνομη κάθοδος; Μια καταγραφή απλή δυνάμεων και μια απομόνωση θα ήταν. “Να έχουμε”, λέει, “σε παράταξη όλα τα στρατεύματα τα εκλογικά μας” κ.λπ. Και λέω, “έχετε καταλάβει ότι έχει φύγει το στράτευμα και μείναμε μόνο οι στρατηγοί;”. Η κατάσταση πιο πολύ θυμίζει την ελληνική ταινία “Ένας ήρωας με παντούφλες”, παρά να πας να δώσεις εκλογική μάχη» συμπλήρωσε.

«Ο Αλέξης Τσίπρας επιθυμεί ένα νέο και ελπιδοφόρο εγχείρημα με νέα πρόσωπα, χωρίς προϋποθέσεις και βαρίδια»

Όπως είπε ο βουλευτής, ο Αλέξης Τσίπρας επιθυμεί ένα νέο και ελπιδοφόρο εγχείρημα με νέα πρόσωπα, χωρίς προϋποθέσεις και «βαρίδια» του παρελθόντος.

«Ο Αλέξης ο Τσίπρας θέλει αυτή τη στιγμή να παρουσιάσει κάτι νέο, κάτι ελπιδοφόρο, καινούργιο, με νέα πρόσωπα. Και μετά στην πορεία εγώ πιστεύω ότι όλοι όσοι θέλουν να έρθουν, είναι ευπρόσδεκτοι. Απλά, δεν μπορούν να έρθουν με προϋποθέσεις, και δεν μπορούν να έχουν τα παλιά φαινόμενα που στοίχισαν και στον ΣΥΡΙΖΑ και στον ίδιο» ανέφερε.

Κλείνοντας ο Συμεών Κεδίκογλου είπε πως το φθινόπωρο αναμένονται πολιτικές εξελίξεις, με τον ίδιο να ελπίζει «να είναι καλές και ελπιδοφόρες συνολικά για τον χώρο».