Συνεδριάζει αύριο, Παρασκευή 5 Ιουνίου, το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, υπό τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 το μεσημέρι, στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν οι πολιτικές εξελίξεις, η στρατηγική του κόμματος το επόμενο διάστημα και η προετοιμασία ενόψει των επόμενων κοινοβουλευτικών και πολιτικών πρωτοβουλιών.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας, με το ΠΑΣΟΚ να επιδιώκει να ενισχύσει το αντιπολιτευτικό του στίγμα και να διαμορφώσει καθαρή γραμμή παρέμβασης στα βασικά ζητήματα της επικαιρότητας.