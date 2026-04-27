Πολιτικά κέρδη από την παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα και την ισχυροποίηση των δεσμών Ελλάδας-Γαλλίας μετρά το Μέγαρο Μαξίμου σε μια περίοδο τεταμένη στο εσωτερικό πεδίο, με την αντιπολίτευση να συνεχίζει την εκτόξευση πυρών σε δύο κυρίως μέτωπα: οικονομία και διαφθορά.

Με τον πρωθυπουργό να συναντάται σήμερα στις 12:00 με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, η ενίσχυση του ελληνογαλλικού άξονα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει on camera αποτίμηση της επίσκεψης, εστιάζοντας στην πολυεπίπεδη συμμαχία που καθιστά τη χώρα μας πιο ασφαλή, ενισχύει τη γεωπολιτική της θέση, αλλά και δημιουργεί νέες ευκαιρίες και προοπτικές σε κρίσιμους τομείς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κυβερνοασφάλεια.

Σε παράλληλο χρόνο, η Ελλάδα ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ μέσα από την ανανέωση της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια του 2021. Άλλωστε, η ελληνική διπλωματία διακρίνεται για την κινητικότητά της και τις συμμαχίες της, με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, να βρίσκεται σήμερα στην Τρίπολη της Λιβύης πραγματοποιώντας χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο Mohamed Al Menfi και τον πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Abdul Hamid Dbeibah.

Στο εσωτερικό, ο απεγκλωβισμός από τη μονοθεματική ατζέντα είναι γεγονός καθώς η επίσκεψη Μακρόν κυριάρχησε, ενώ με όπλο την οικονομία και το νέο οικονομικό πακέτο, με το μελάνι να μην έχει στεγνώσει ακόμα στα μέτρα, η κυβέρνηση απαντά στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, η οποία επιμένει σε μια παροχολογία χωρίς μέτρο.

Από το Μέγαρο Μαξίμου επιμένουν στην ίδια συνταγή, η οποία δεν διακινδυνεύει και τα δημόσια οικονομικά.

Συνεχίζει με τη λογική της στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος και υπογραμμίζει ότι όσο η οικονομία πηγαίνει καλύτερα από τις προβλέψεις, τόσο το πλεόνασμα θα επιστρέφει στους πολίτες και κυρίως στους πιο αδύναμους.

Άλλωστε, τα 8 μέτρα ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό αφορούν:

1,86 εκ. συνταξιούχους και άτομα με αναπηρία που θα δουν το ετήσιο επίδομα που λαμβάνουν να αυξάνεται από τα 250 στα 300 ευρώ.

Πάνω από 1 εκ. ενοικιαστές οι οποίοι θα λάβουν επιστροφή ενός εκ των 12 ενοικίων που καταβάλλουν, μετά την επέκταση των εισοδηματικών κριτηρίων.

3,3 εκ. γονείς με παιδιά που θα λάβουν από 150 ευρώ ανά παιδί.

1,3 εκ. ιδιώτες και 284.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το κράτος, οι οποίοι μπορούν να ρυθμίσουν ευκολότερα τα χρέη τους με 72 δόσεις.

250.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που θα λάβουν πρόσθετη στήριξη για το πετρέλαιο κίνησης και τα λιπάσματα και την επιδότηση 20 λεπτών στο Diesel, η οποία επεκτείνεται και τον Μάιο.

Το μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων για επιπρόσθετες παρεμβάσεις αν χρειαστεί για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου

Παράλληλα, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, υπάρχει και μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων για φέτος για επιπρόσθετες παρεμβάσεις αν χρειαστεί για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου.

Το Μέγαρο Μαξίμου όμως δεν μένει μόνο εκεί. Το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στην πράξη τα έργα υποδομών που είναι προς παράδοση. Άλλωστε, ο χρόνος πιέζει καθώς διάγουμε προεκλογική χρονιά.

Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά προχωρά και παρά τα τεχνικά ζητήματα αναμένεται να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες.

Επίσης, ο Σιδηροδρομικός Άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη αναμένεται να έρθει σε πλήρη λειτουργία εντός του 2026 και έργα όπως ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), το βόρειο τμήμα (Τρίκαλα – Εγνατία) επίσης θα παραδοθεί μέσα στο 2026.

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες στο εμβληματικό Flyover της Θεσσαλονίκης, ενώ προχωρά και η υπογειοποίηση της Ποσειδώνος.

Επίσης, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, αναμένεται η ολοκλήρωση 50 έργων ύδρευσης και 70 μονάδων επεξεργασίας λυμάτων σε όλη τη χώρα.

Στόχος επίσης του Μεγάρου Μαξίμου είναι να επαναπροσεγγίσει κρίσιμα ακροατήρια τα οποία, ενώ είχαν ψηφίσει ΝΔ στις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, έχουν απομακρυνθεί και πλέον εντάσσονται στη δεξαμενή των αναποφάσιστων.