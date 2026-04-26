Η διήμερη επίσκεψη του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στην Ελλάδα δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη διπλωματικό γεγονός, αλλά έναν καταλύτη που επηρεάζει ουσιαστικά την κυβερνητική ατζέντα και διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και ενεργειακής αβεβαιότητας, η ελληνογαλλική προσέγγιση αναδεικνύεται ως στρατηγικής σημασίας, με πολλαπλές προεκτάσεις σε άμυνα, οικονομία και διεθνείς συμμαχίες.

Η επίσκεψη Μακρόν επαναβεβαιώνει τη στενή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας στον τομέα της άμυνας. Οι ήδη υπάρχουσες συμφωνίες, όπως η προμήθεια γαλλικών φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών, αποκτούν νέα δυναμική, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας της χώρας σε ένα ασταθές περιφερειακό περιβάλλον. Παράλληλα, η στρατηγική αυτή σχέση λειτουργεί ως σαφές μήνυμα αποτροπής προς τρίτους, ενώ ενισχύει τη θέση της Ελλάδας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ήταν άλλωστε λίγες οι φορές που ο Γάλλος πρόεδρος διαβεβαίωσε τους Έλληνες ότι η χώρα του, αν χρειαστεί, θα είναι στο πλευρό τους.

Σε πολιτικό επίπεδο, η κυβέρνηση καλείται να προσαρμόσει την ατζέντα της ώστε να αξιοποιήσει τη συγκυρία. Η εμβάθυνση της συνεργασίας με τη Γαλλία ανοίγει δρόμους για κοινές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκά ζητήματα, όπως η ενεργειακή αυτονομία, η κοινή αμυντική πολιτική και η διαχείριση μεταναστευτικών ροών. Η Αθήνα επιχειρεί να αναδειχθεί σε αξιόπιστο εταίρο που μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ νότου και πυρήνα της Ευρώπης.

Οικονομικά, η επίσκεψη δημιουργεί προσδοκίες για επενδύσεις και ενίσχυση διμερών συνεργασιών. Γαλλικές εταιρείες εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τομείς όπως η ενέργεια, οι υποδομές και η τεχνολογία, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Η κυβέρνηση φαίνεται να μετατοπίζει μέρος της προσοχής της σε πολιτικές που θα διευκολύνουν αυτές τις επενδύσεις, επιταχύνοντας μεταρρυθμίσεις και βελτιώνοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ταυτόχρονα, η επίσκεψη Μακρόν επηρεάζει και τις ευρύτερες συμμαχίες της Ελλάδας. Η ενίσχυση των σχέσεων με τη Γαλλία δεν σημαίνει αποδυνάμωση άλλων στρατηγικών δεσμών, όπως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά μάλλον μια προσπάθεια πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής. Η Αθήνα επιδιώκει να ισορροπήσει μεταξύ διαφορετικών κέντρων ισχύος, ενισχύοντας τη διαπραγματευτική της θέση.

Πλέον στόχος για την κυβέρνηση είναι η υλοποίηση των συμφωνιών όχι μόνο σε επίπεδο συμμετοχής σε εξοπλιστικά προγράμματα αλλά και σε κοινές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Και όλα αυτά με το βλέμμα και στο εσωτερικό, καθώς τέτοιες στρατηγικές επιλογές συχνά προκαλούν αντιδράσεις.

Εν κατακλείδι, η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα λειτουργεί ως επιταχυντής εξελίξεων για την ελληνική κυβέρνηση. Αναδεικνύει την ανάγκη για σαφή στρατηγική κατεύθυνση, ενισχύει τις διεθνείς συμμαχίες και δημιουργεί νέες ευκαιρίες. Και όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, η επίσκεψη αυτή προκάλεσε αν μη τι άλλο αμηχανία στους πολιτικούς της αντιπάλους.