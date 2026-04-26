Στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης Κώστας Γκιουλέκας μίλησε στο Newsbeast και τον Σάββα Γουλόπουλο για τα έργα που γίνονται στη Βόρεια Ελλάδα, τις δράσεις εξωστρέφειας, τις πρωτοβουλίες και τις προοπτικές.

Τόνισε ότι η Βόρεια Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια είχε μείνει πολύ πίσω: «Τώρα απέκτησε Μετρό, τώρα αποκτά πιο σύγχρονες υποδομές που ήταν απαραίτητες. Για να μπορέσεις να πρωταγωνιστήσεις σε μια ευρύτερη περιοχή στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιχειρηματικά, ακαδημαϊκά, κοινωνικά, χρηματοοικονομικά χρειάζεσαι και τις υποδομές. Για πρώτη φορά έρχονται τόσα χρήματα επάνω».

Ο κ. Γκιουλέκας αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες εξωστρέφειας. «Δεν περιμένουμε να έρθουν οι φίλοι μας από τα γύρω κράτη εδώ – τόνισε – και να ανακαλύψουν τι υπάρχει στη Β. Ελλάδα, αλλά οργανώσαμε μια μεγάλη αποστολή με πρώτο σταθμό τη Σόφια, δεύτερο το Βελιγράδι και τώρα το Βουκουρέστι με τους πρυτάνεις των 5 μεγάλων πανεπιστημίων, τους 3 CEO των λιμανιών (Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης), τους τρεις περιφερειάρχες, τους εκπροσώπους των δημάρχων, τους προέδρους των Συνδέσμων Βιομηχανιών Ελλάδος, Εξαγωγέων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Στη Βουλγαρία μας περίμεναν οι αντίστοιχοι εκπρόσωποι και πάνω από 120 βουλγαρικές επιχειρήσεις, υπογράψαμε μνημόνια και έχει ξεκινήσει η συνεργασία. Το ίδιο έχει γίνει και στη Σερβία.

Τον Μάιο θα βρεθούμε στο Βουκουρέστι και τον Ιούνιο στα Τίρανα. Πάμε να τους βρούμε. Τους λέμε δεν ερχόμαστε για να πάρουμε, αλλά για να συνεργαστούμε».

Τέλος, ο υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης μίλησε και για τα οικονομικά μέτρα στήριξης. «Μέτρα που έρχονται συνεχώς και θα έρθουν κι άλλα για να βοηθηθούν οι αδύναμοι συμπολίτες μας», όπως είπε και πρόσθεσε:

«Η κυβέρνηση θα κριθεί από το εάν έχει περιθώρια η εθνική μας οικονομία, εάν έγινε σωστή διαχείριση για να δοθούν περισσότερα. Θέλουμε να παραδώσουμε όταν θα χρειαστεί μετά και την επόμενη τετραετία μία Ελλάδα πιο δυνατή, πιο εύρωστη για να μπορέσουν τα νέα παιδιά να βρουν κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο και όχι δάνεια, χρεοκοπίες, κλειστές τράπεζες και capital control».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη