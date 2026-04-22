«Για εμένα η πολιτική δεν είναι αυτοσκοπός. Έλαβα την απόφαση να μην πολιτευτώ στις επερχόμενες εκλογές. Είμαι αποφασισμένος να καθαρίσω το όνομά μου μια και καλή. Ζητώ την άρση της ασυλίας μου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευθύνη που έχω απέναντι στο εαυτό μου, στην οικογένειά μου, στους συμπολίτες μου και στην παράταξή μου» τόνισε ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια σχετικά με την άρση της ασυλίας για τη διερεύνησή του από τη δικαιοσύνη για το τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό κακουργήματος, σύμφωνα με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έχει διαβιβαστεί στην Βουλή.

Ο κ. Καραμανλής ανέφερε πως είναι πιστός στον όρκο του βουλευτή και τόνισε πως «προσωπικά αυτό τον όρκο είμαι αποφασισμένος να τον τηρώ και να τον τιμώ, έως την τελευταία ημέρα που θα είμαι μέλος αυτού του Κοινοβουλίου».

Τα όσα μου καταλογίζονται, υπογράμμισε ο κ. Καραμανλής «είναι αβάσιμα, επειδή δεν τέλεσα καμία αξιόποινη πράξη, επειδή είμαι αθώος αι θα αποδείξω την αθωότητά μου όταν κληθώ στις αρμόδιες Αρχές, γι’ αυτό σας παρακαλώ να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου».

Για τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία που τον αφορούν είπε ότι, όπως σημείωσε και στο Υπόμνημα που κατέθεσε στην Επιτροπή Δεοντολογίας, «υπάρχουν αναφορές και συμπεράσματα» αλλά «αυτό που αξίζει να ξέρετε, είναι ότι πουθενά, πουθενά, δεν καταγράφεται οποιαδήποτε συνομιλία είτε δική μου είτε συνεργατών μου» και σχολίασε: «Τόσο ισχυρά είναι τα στοιχεία!».

Ειδικότερα, είπε ο κ. Καραμανλή ότι η υπόθεση αφορούσε την απόρριψη για τυπικούς λόγους των αιτήσεων 37 βιοκαλλιεργητών στο πρόσωπο των οποίων συνέτρεχαν όλες οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την καταβολή της ενίσχυσής τους» και αυτή «πραγματοποιήθηκε αφού ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη στο Νομο διαδικασία της ιεραρχικής προσφυγής».

Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι «προέρχεται από μια πολιτική σχολή σκέψης που προτάσσει το καθήκον για την πατρίδα, από τον επαγγελματισμό της πολιτικής. Δεν εισήλθα στην πολιτική για να βιοποριστώ, αλλά για να εφαρμόσω αυτά που πιστεύω, πως έναντι όλων προηγείται η πατρίδα και το κοινό καλό» προσθέτοντας ότι «δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν κρίνομαι γι’ αυτό αλλά γιατί φέρω ένα συγκεκριμένο επώνυμο και ενδεχόμενο αυτό ενοχλεί κάποιους» και «δεν επιθυμώ να γίνω μέρος αυτής της άθλιας προβοκάτσιας και άθλιας υποκρισίας».

Ο βουλευτής της ΝΔ ανέφερε ότι «πολλές φορές στοχοποιήθηκαν όσοι με ψήφισαν, στοχοποιήθηκαν οι συνάδελφοί μου επειδή με χειροκρότησαν. Κάποιοι πέσαν τόσο χαμηλά όπου έφτασαν να αμφισβητούν όχι μόνο την δική μου ηθική αλλά και ολόκληρης της ιστορικής παράταξης, της παράταξης του Κωνσταντίνου Καραμανλή και αυτό σας ενοχλεί».

Ο Κ. Τσιάρας ζήτησε άρση της ασυλίας του και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του προς τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Τον λόγο ζήτησε και έλαβε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Καρδίτσας της ΝΔ Κώστας Τσιάρας για τον οποίο συζητείται η άρση ή μη της άρσης της ασυλίας του προκειμένου να διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη η διάπραξη του τυχόν αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό πλημμελήματος.

«Ζητώ την άρση της ασυλίας μου» τόνισε ο κ. Τσιάρας απευθυνόμενος στους βουλευτές όλων των πτερύγων. Ο βουλευτής ανέφερε ότι «υπηρετώ το κοινοβούλιο επί 23 χρόνια και δεν περίμενα ποτέ να βρεθώ σε αυτή την θέση αιτούμενος την άρση ασυλίας μου».

Επί της ουσίας όσων του καταλογίζονται στη δικογραφία για τη συζήτηση που είχε ο συνεργάτης γραφείου του με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι «η Καρδίτσα το 2020 βίωσε ένα αδιανόητο καιρικό φαινόμενο τον “Ιανό” με αποτέλεσμα να υπάρξει μια ολική ανατροπή στο τοπίο. ‘Ανθρωποι κληθήκαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα που ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν δει και αντιμετωπίσει. Σε μια τέτοια περίπτωση αγρότης- γεωργός του νομού προσέρχεται σε συνεργάτη του γραφείου μου και αναρωτιέται εάν με όλα αυτά που συνέβησαν μπορεί να του κοστίσουν το “πρασίνισμα”» σημειώνοντας ότι «μόνο όσοι ξέρουν τι είναι το πρασίνισμα και πόσο ξεχωριστεί ή εξειδικευμένη γνώση χρειάζεται για να κατανοήσει κάνεις τα πραγματικά γεγονότα, μπορεί να καταλάβει και τη συγκεκριμένη αγωνία του αγρότη».

Ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι «ο διάλογος που είχε ο συνεργάτης μου με τον προϊστάμενο του Περιφερειακού Γραφείου του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λάρισα είναι ένας διάλογος όπου μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι στην πραγματικότητα εμφορείται από ευγένεια, δεν υπάρχει φορτικότητα αντίθετα υπάρχει αγωνία για ποια λύση μπορεί να υπάρξει για το συγκεκριμένο ζήτημα» και πρόσθεσε ότι η επιδότηση που δικαιούνταν να λάβει ο συγκεκριμένος αγρότης ήταν συνολικά 2.970 ευρώ και δεν έχουν καμία σχέση με τα 22.200 ευρώ που αναφέρονται στη δικογραφία, γιατί όποιος γνωρίζει τη διαδικασία των επιδοτήσεων και δη των ενισχύσεων του “πρασινίσματος” γνωρίζει ότι είναι μια αυτοτελής επιδότηση που δεν συγχέεται με οποιαδήποτε άλλη».

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι «όλα αυτά τα πραγματικά γεγονότα θα αποδειχθούν μέσα από την ίδια την δικαστική διερεύνηση».

Απευθυνόμενος στους βουλευτές όλων των πτερύγων, ο κ. Τσιάρας μεταξύ άλλων αναρωτήθηκε ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή; Απλώς να παρατηρεί τα γεγονότα; Να διαμεσολαβεί για κάποια συμφέροντα; Ή να λειτουργεί ενεργά σε ζητήματα που προφανώς αφορούν την τοπική του κοινωνία αλλά ακόμα και συγκριμένους πολίτες;». «Δεν μπορεί» είπε «ο βουλευτής να είναι απαθής σε τέτοιες περιπτώσεις και να αφήνουμε τα προβλήματα να διαιωνίζονται σε μια τέτοια ειδικά περίοδο». Δήλωσε την εμπιστοσύνη του στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος ως υπουργός Δικαιοσύνης την συνέστησε νομοθετικά.